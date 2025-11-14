FPÖ-Keyl: „Neuer Westbahn-Fahrplan bringt besseres Angebot für NÖ-Pendler“

Sankt Pölten (OTS) -

„Der 14. Dezember ist für Niederösterreichs Pendler und Schüler ein guter Tag. Denn der neue Fahrplan der Westbahn bringt einige relevante NÖ-Verbindungen“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Verkehrssprecher LAbg. Hubert Keyl den neuen Fahrplan der Westbahn ab Mitte Dezember, der 10 Prozent mehr Verbindungen mit Westbahnzügen in NÖ bringt.

Mit den neuen Verbindungen gibt es für NÖ zusätzlich zum CJX5 ab Wien Westbahnhof einen durchgängigen 30-Minuten-Takt Wien Westbahnhof, Wien Hütteldorf nach St. Pölten und Amstetten und weiter Richtung Linz. „Dadurch ergeben sich vor allem in Amstetten sowie auch in St. Pölten zusätzliche Pendlerverbindungen in NÖ. Das entlastet natürlich unsere fleißigen Pendler und Schüler“, erklärt Keyl.

Die neuen Verbindungen im Detail:

Von Wien nach Westen:

-) Neue Verbindung für Pendler um 07.38 Uhr mit Ankunft in St. Pölten um 8.05 Uhr und Amstetten um 8.30 Uhr sowie weiter nach Linz und Salzburg

-) Neue Verbindung in der Hauptverkehrszeit um 18.38 Uhr mit Ankunft in St. Pölten um 19.05 Uhr und Amstetten um 19.30 Uhr sowie weiter nach Linz und Salzburg

-) Neue Verbindung um 13.08 Uhr mit Ankunft in St. Pölten um 13.35 Uhr und Amstetten um 14 Uhr und weiter mit Ankunft in Linz um 14.24 Uhr und Wels um 14.40, die vor allem am Freitagnachmittag für Entlastung sorgt

Von Westen Richtung Wien:

-) Neue Frühverbindung ab Salzburg um 05.18 Uhr, um 7 Uhr in Amstetten, um 7:25 Uhr in St. Pölten mit Ankunft in Wien um 07.52 Uhr

-) Morgenzug für Pendler ab Attnang-Puchheim um 05.37 Uhr mit Ankunft in Amstetten 6.30 Uhr und in St. Pölten um 6.55 Uhr und Wien um 07.22 Uhr

-) Zusätzliche Verbindung zur Hauptverkehrszeit ab Wels um 16.20 Uhr mit Ankunft in Amstetten um 17.01 Uhr, in St. Pölten um 17.25 Uhr und Ankunft in Wien um 17.52 Uhr

-) Neue Spätverbindung ab Linz um 22.36 Uhr, Amstetten um 23.01 Uhr und St. Pölten um 23.25 Uhr mit Ankunft in Wien um 23.52 Uhr