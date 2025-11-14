Wirtschaftsbund: Martha Schultz folgt interimistisch auf Harald Mahrer

Wien (OTS) -

Martha Schultz übernimmt ab 15.11.2025 geschäftsführend die Agenden des Präsidenten des Wirtschaftsbundes Österreich. Das wurde heute im Rahmen einer Sitzung mit den Landespräsidentinnen und Landespräsidenten festgelegt.



In der Wirtschaftskammer Österreich wird sie als Vizepräsidentin amtsführend die Geschäfte von Präsident Mahrer übernehmen.