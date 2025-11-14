  • 14.11.2025, 14:51:03
Solidarischer Widerstand gegen Sozialabbau warnt vor sozialem Kahlschlag im Wiener Budget

Bündnis SoWi_So kritisiert geplante Kürzungen von über 500 Mio. Euro und warnt vor dramatischen Folgen für Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich

Wien (OTS) - 

Am Freitag, 14.11. protestierten 250 Menschen vor dem Wiener Rathaus gegen die angekündigten Kürzungen der Wiener Stadtregierung. Um 8:30 kamen Betroffene dem Aufruf des Bündnis Solidarischer Widerstand gegen Sozialabbau nach. Betroffene aus verschiedenen Bereichen des Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereichs übten harsche Kritik an den Kürzungsplänen. Es wurde vor allem von massiver Zunahme der Armut und sozialem Kahlschlag gewarnt.

Durchwegs gekürzt wird auch bei der MA 11 Wiener Kinder- und Jugendhilfe, der MA 13 Bildung und Jugend, MA 40 Soziales und Gesundheit sowie im Wiener Gesundheitsverbund (WiGeV). Klar ist bereits jetzt, dass u.a. viele wichtige Arbeitsprojekte für Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Suchtkranke dem Sparbudget zum Opfer fallen und drastische Einsparungen die Angebote für Klient:innen massiv reduzieren werden. Sowohl bei jenen, die vom einst gut ausgebauten Wiener Sozialsystem abhängig sind, als auch bei den Beschäftigten regiert die blanke Angst.

Wie dramatisch sich die Kürzungen in Höhe von zumindest 500 Millionen Euro tatsächlich auswirken werden, ist noch nicht endgültig absehbar, da z.B. die vom Fonds Soziales Wien (FSW) finanzierten Betriebe noch nicht einmal dazu gekommen sind, sich zu überlegen, wie diese Summe eingespart werden soll. Die Kürzungen des Essens für Wohnungslose im Rahmen des Winterpakets ist da nur der Auftakt.

Die ganze Aussendung mit zusätzlichen Informationen und Zitaten ist hier zu finden.

Fotos der Kundgebung sind hier zu finden.

Rückfragen & Kontakt

Bündnis SoWi_So
E-Mail: sowiso.wien@gmail.com

