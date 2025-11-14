  • 14.11.2025, 14:30:35
Cyberangriff bei woom

woom Headquarter
Wien (OTS) - 

Am Freitag, den 07. November 2025 war die woom GmbH von einem Cyberangriff betroffen. Trotz umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen gelang es einer international agierenden Hackergruppe im Rahmen einer großflächigen Cyberattacke, in Teile der Systemlandschaft des Unternehmens einzudringen.

woom hat umgehend alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Gemeinsam mit einem internationalen Expertenteam der Agentur Cyberschutz hat woom den Vorfall sofort analysiert, eingedämmt und erfolgreich bearbeitet. Durch die schnelle Reaktion und das koordinierte Vorgehen konnten alle Systeme schnellstmöglich und vollständig wiederhergestellt werden. Es gibt Hinweise, dass teilweise Informationen von Kund*innen betroffen sein könnten, allerdings keine sensiblen Daten.

Die Sicherheit der Daten und Systeme hat für woom oberste Priorität. woom investiert auch in Zukunft laufend in modernste Sicherheitsstandards und die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, um das höchstmögliche Schutzniveau sicherzustellen.

Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern – bis in die USA, den Mittleren Osten, Japan und China – radeln Kids und Teens auf woom bikes.

Rückfragen & Kontakt

woom GmbH
Belinda Ableitinger, Pressesprecherin woom
Telefon: +43664-888-22-837
E-Mail: belinda.ableitinger@woom.com
Website: https://woom.com

