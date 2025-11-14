  • 14.11.2025, 13:35:07
  • /
  • OTS0111

Diagnosecodierung: Begutachtung bringt jede Menge Kritik

Neben Bemängelung der kurzen Begutachtungsfrist werfen die Stellungnahmen zur Gesetzesnovelle über die Dokumentation im Gesundheitswesen auch datenschutzrechtliche Fragen auf.

Wien (OTS) - 

Mit 1. Jänner 2026 sollen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ICD-10 codierte Diagnosen an die Sozialversicherung übermitteln. Nach der Verrechnung durch die Sozialversicherung übermittelt diese die Daten über eine vorgelagerte Pseudonymisierung-Stelle an den Dachverband. Von dort gelangen die Daten zum Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK).

Datenschutz und Datenminimierung

Der Entwurf der gesetzlichen Grundlage für die Umsetzung der Dokumentationspflicht für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte wurde erst kürzlich publik gemacht – mit einer Begutachtungsfrist von einer knappen Woche. Die Begutachtungen zeigen ein einheitliches Bild: Ein Großteil der Institutionen übt deutliche Kritik an Vorgehen, Inhalt und Fristen. Vor allem die unangemessen kurze Begutachtungsfrist und die offene Frage, ob das Prinzip der Datenminimierung gewahrt bleibe, standen im Fokus der Kritik. „Eine vernünftige Gesundheitsplanung arbeitet ressourcenschonend daran, einen Mehrwert durch Datengenerierung zu erhalten“, sagt Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer. Veraltete und unpräzise Daten würden nur Zeit und Geld kosten, „sie bieten aber keinen Mehrwert - weder für die Steuerung, noch für die Planung und Qualitätsarbeit im österreichischen Gesundheitswesen, was ja eigentlich das Ziel in der Gesundheitsreform gewesen wäre“, kritisiert er. Die Österreichische Ärztekammer verwies in ihrer Stellungnahme darauf, dass in den zur Verfügung gestellten Datenschutz-Folgeabschätzungen die Position der Ärztinnen und Ärzte durch die gesetzliche Pflicht zur Datenbereitstellung als Verantwortliche fehlen: „Wir prüfen daher gerade die datenschutzrechtlichen Risiken, die mit dieser geplanten Codierung für den einzelnen Arzt einher gehen“, sagt Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte.

Praxisferne Vorgangsweise

Neben der kurzen Begutachtungsfrist sei zudem der Zeitpunkt der Novellen, nämlich zwei Monate vor dem tatsächlichen Verpflichtungstermin, „praxisfern und unzumutbar für betroffene Anwenderinnen und Anwender, die Investitionen zu tätigen und Anpassungen in ihren Arbeitsprozessen zu berücksichtigen haben“, heißt es in der Stellungnahme der Österreichischen Ärztekammer. Es werde verkannt, mit welchen notwendigen Anschaffungen bzw. Änderungen in den Arztsoftware-Systemen und umfassenden Anpassungen der organisatorischen Abläufe die Ärztinnen und Ärzte in den Ordinationen durch die rechtlichen Vorgaben konfrontiert seien – und das in einer Phase, in der in den Praxen Hochbetrieb herrscht. „Was nun bleibt, ist eine datenschutzrechtlich bedenkliche Sammlung an Patientendaten, die für niemanden einen Mehrwert bringt und den Frust bei den Ärztinnen und Ärzten erhöht, weil sie für sinnlose Tätigkeiten noch mehr Zeit verlieren, die ihnen bereits jetzt für die Patientenversorgung fehlt“, resümiert Wutscher.

Link zu den Stellungnahmen: DokuG-Novelle 2025 (64/ME) | Parlament Österreich

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Ärztekammer/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sophie Niedenzu, MSc
Telefon: 01/51406-3316
E-Mail: s.niedenzu@aerztekammer.at
Website: https://www.aerztekammer.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAE

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright