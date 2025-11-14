  • 14.11.2025, 13:20:32
  • /
  • OTS0106

GRÜNE — TERMINE

Von 17. bis 23. November

Wien (OTS) - 

Montag, 17.11.25
11:15 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt am Podiumstalk im Rahmen des Raiffeisen Bundeskongresses Arbeits- und Lebensfreude teil
Ort: Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien

18:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Ordentlichen Vollversammlung der Industriellenvereinigung Wien teil
Ort: Haus der Industrie

Dienstag, 18.11.25
18:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt am ÖGUT-Jahresempfang sowie der Umweltpreisverleihung teil
Ort: TU Wien, Kuppelsaal, Karlsplatz 13, 1040 Wien

Donnerstag, 20.11.25
17:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler besucht die Aktion „Bock auf Punsch“ von Speisen ohne Grenzen in Kooperation mit dem Verein Ute Bock
Ort: Yppengasse 4/1, 1160 Wien

Samstag, 22.11.25
16:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Veranstaltung „Wir sind, was wir erinnern“ des Verein Grünes Gedächtnis in Kooperation mit der FREDA anlässlich des 10. Todestages von Freda Meissner-Blau teil
Ort: Admiralkino

Sonntag, 23.11.25
Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Nestroy Gala 2025 teil
Ort: Volkstheater, Wien

Rückfragen & Kontakt

Die Grünen
presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GBU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright