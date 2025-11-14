- 14.11.2025, 13:20:32
GRÜNE — TERMINE
Von 17. bis 23. November
Montag, 17.11.25
11:15 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt am Podiumstalk im Rahmen des Raiffeisen Bundeskongresses Arbeits- und Lebensfreude teil
Ort: Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien
18:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Ordentlichen Vollversammlung der Industriellenvereinigung Wien teil
Ort: Haus der Industrie
Dienstag, 18.11.25
18:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt am ÖGUT-Jahresempfang sowie der Umweltpreisverleihung teil
Ort: TU Wien, Kuppelsaal, Karlsplatz 13, 1040 Wien
Donnerstag, 20.11.25
17:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler besucht die Aktion „Bock auf Punsch“ von Speisen ohne Grenzen in Kooperation mit dem Verein Ute Bock
Ort: Yppengasse 4/1, 1160 Wien
Samstag, 22.11.25
16:00 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Veranstaltung „Wir sind, was wir erinnern“ des Verein Grünes Gedächtnis in Kooperation mit der FREDA anlässlich des 10. Todestages von Freda Meissner-Blau teil
Ort: Admiralkino
Sonntag, 23.11.25
Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Nestroy Gala 2025 teil
Ort: Volkstheater, Wien
