SPÖ-Termine von 17. bis 23. November 2025

MONTAG, 17. November 2025

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet ein Gespräch mit dem israelischen Schriftsteller und Juristen Yishai Sarid zum Thema „Chamäleon – Israel is changing, how is this reflected in its literature?“ statt. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 18. November 2025

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu seiner Sitzung zusammen (Parlament).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Misik mit der Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner über „Europa im Sparwahn - Droht Europa durch neue Austeritätspolitik seine Zukunft zu verspielen?“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

19.30 Uhr Vizekanzler, Sportminister Andreas Babler nimmt am FIFA-WM-Qualifikationsspiel Österreich – Bosnien-Herzegowina teil (Ernst-Happel-Stadion).

MITTWOCH, 19. November 2025

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

17.00 Uhr Vizekanzler, Bundesminister Andreas Babler nimmt am „4GameChangers“-Festival teil (RadioKulturhaus, 1040 Wien).

DONNERSTAG, 20. November 2025

SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt am Präsidium der Parlamentarischen Versammlung des Europarats teil (Moldau).

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

15.00 bis 16.00 Uhr Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte laden SPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Oxonitsch und Mitglied des Bundesrates Daniela Gruber-Pruner als Bereichssprecher*innen für Kinderrechte gemeinsam mit den Kinderfreunden zur jährlichen Kinderrechte-Aktion ins Parlament ein. SPÖ-Klubobmann Philip Kucher nimmt an der Kinderrechte-Aktion teil (Parlament, Lokal 3).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet ein Gespräch mit Peter Beinart, Christopher Resch, Muhammad Shehadah und Diaa H. Ostaz (per Video zugeschalten) über „Safety of Journalists in Gaza - How to Protect Journalists in War Zones?“ statt. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 21. November 2025

SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt am Ständigen Ausschuss der Parlamentarischen Versammlung des Europarats teil (Moldau).

11.00 Uhr Pressekonferenz mit Bundesministerin Korinna Schumann, Bürgermeister Dietmar Prammer, Stadtrat Michael Raml und Stadträtin Eva Schobesberger zum Thema „#sagwas – Mann spricht‘s an“ (Altes Rathaus, 4. Stock, Pressezentrum, Linz).

SAMSTAG, 22. November 2025

10.00 bis 12.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt an der Equal-Pay-Day-Aktion am Viktor-Adler-Markt teil.

11.00 Uhr Vizekanzler, Kulturminister Andreas Babler spricht Grußworte bei der Verleihung des Erich-Fried-Preises 2025 (Literaturhaus Wien, 1070 Wien).

19.00 Uhr Vizekanzler, Kulturminister Andreas Babler nimmt an der „Nestroy Gala 2025 - Der Wiener Theaterpreis“ teil (Volkstheater, Wien).

