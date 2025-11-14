- 14.11.2025, 12:44:03
AVISO: Eröffnung Marktraum am Naschmarkt
Am Freitag, dem 21. November 2025 öffnet der neue Marktraum am Naschmarkt seine Pforten. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Stadträtin Ulli Sima und Marktamtsdirektor Andreas Kutheil übergeben dann den neuen „Marktraum“ an die Wiener Bevölkerung.
Was: Pressekonferenz zur Eröffnung des Marktraums am Naschmarkt
Wann: 21.11.2025 ab 13.00 Uhr
Wo: Naschmarkt B20, 1060 Wien, am Platz vor der Kettenbrücke im „Markträumchen“
Folgende Unternehmen werden den Marktraum mit Leben füllen:
Bio-Fleischerei Waldgut: Bio-Freilandfleisch aus dem Waldviertel
28Lots: Handgeschöpfte Schokolade aus Wien. Hergestellt wird diese im dritten Bezirk.
Blün: Aquaponik-Fischzucht und Gemüse aus der Donaustadt. Das Gemüse wird mit dem Abwasser aus der Welszucht unterstützt.
Mosers Wildfang: Wildfangfisch aus dem Millstätter See in Kärnten.
Käsehütte Maria Taferl: Familienunternehmen, das in der Umgebung von Melk Käse herstellt.
Fratelli Valentino: frische, apulische Käsespezialitäten aus Wien.
Bioschanze & Hut & Stiel: Gemüse & Pilze aus Wien.
Dolls Gärtnerei: Schnittblumen aus Floridsdorf.
Röstraum: Kaffeerösterei und Barista-Genuss
Unverschwendet: gerettete Lebensmittel als Delikatessen, etwa als Marmeladen, Chutneys oder Sirup.
Brotzeit: Greisslerei mit regionalen und kuk Spezialitäten
brutal gut Gastronomie: Marktbar mit Aperitivo und Snacks
Bäckerei Sorger: Der steirische Bäcker exportiert erstmals nach Wien.
Rückfragen & Kontakt
Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: marko.knoebl@wien.gv.at
Aleksander Kościuczyk, MSc
Mediensprecher des Marktamtes
Telefon: 01 4000 59268
E-Mail: aleksander.kosciuczyk@wien.gv.at
www.marktamt.wien.at
