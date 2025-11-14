AVISO: Eröffnung Marktraum am Naschmarkt

Wien (OTS) -

Am Freitag, dem 21. November 2025 öffnet der neue Marktraum am Naschmarkt seine Pforten. Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Stadträtin Ulli Sima und Marktamtsdirektor Andreas Kutheil übergeben dann den neuen „Marktraum“ an die Wiener Bevölkerung.

Was: Pressekonferenz zur Eröffnung des Marktraums am Naschmarkt

Wann: 21.11.2025 ab 13.00 Uhr

Wo: Naschmarkt B20, 1060 Wien, am Platz vor der Kettenbrücke im „Markträumchen“

Folgende Unternehmen werden den Marktraum mit Leben füllen: