AVISO: PK: Dark Patterns - Manipulation im Internet und in der digitalen Spielewelt

St. Pölten (OTS) -

Hiermit laden wir die Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen und Internetredaktionen herzlich zu folgender Pressekonferenz mit FPÖ-Landesrat Mag. Susanne Rosenkranz und Vertretern von „pro Konsument“, Mag. Isabella Mittelstrasser und Michael Dunkl, ein:

Thema: Beeinflusst werden in der digitalen Welt, ohne es überhaupt zu merken? Präsentation der Studie „Dark Patterns“ und des eigens dafür programmierten Handyspiels

Dark Patterns sind bewusst gestaltete Designelemente in der digitalen Welt, die darauf abzielen, unsere Aufmerksamkeit, persönlichen Daten oder unser Geld zu gewinnen. Sie finden sich in vielen Apps, Online-Shops und auf Webseiten und nutzen gezielt psychologische Mechanismen aus, um unser Verhalten zu beeinflussen.

Zeit: Mittwoch, 19. November, 10:30 Uhr

Ort: NÖ Landhaus, Haus 1a, Pressezentrum (Raum 1.0.1)

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Anmeldung bitte unter: elisabeth.schmidt@noel.gv.at