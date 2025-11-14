  • 14.11.2025, 11:47:33
  • /
  • OTS0085

AVISO: PK: Dark Patterns - Manipulation im Internet und in der digitalen Spielewelt

St. Pölten (OTS) - 

Hiermit laden wir die Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen und Internetredaktionen herzlich zu folgender Pressekonferenz mit FPÖ-Landesrat Mag. Susanne Rosenkranz und Vertretern von „pro Konsument“, Mag. Isabella Mittelstrasser und Michael Dunkl, ein:

Thema: Beeinflusst werden in der digitalen Welt, ohne es überhaupt zu merken? Präsentation der Studie „Dark Patterns“ und des eigens dafür programmierten Handyspiels

Dark Patterns sind bewusst gestaltete Designelemente in der digitalen Welt, die darauf abzielen, unsere Aufmerksamkeit, persönlichen Daten oder unser Geld zu gewinnen. Sie finden sich in vielen Apps, Online-Shops und auf Webseiten und nutzen gezielt psychologische Mechanismen aus, um unser Verhalten zu beeinflussen.

Zeit: Mittwoch, 19. November, 10:30 Uhr

Ort: NÖ Landhaus, Haus 1a, Pressezentrum (Raum 1.0.1)

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Anmeldung bitte unter: elisabeth.schmidt@noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Büro LR Mag. Susanne Rosenkranz

02742/900513733

buero.rosenkranz@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright