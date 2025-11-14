FPÖ - Brucker: Nach Standard-Falschmeldung zu Epstein – Medienkompetenz-Projekt in Schulen muss sofort gestoppt werden!

Wien (OTS) -

„Nach der groben Falschmeldung des Standard bezüglich Epstein/Kurz ist das Fass endgültig übergelaufen. Ein Medium, das derartige Fehler produziert, hat im Klassenzimmer nichts verloren. Das Medienkompetenz-Projekt von ORF und „Der Standard“ muss daher sofort gestoppt werden“, so der Wiener FPÖ-Mediensprecher LAbg. Lukas Brucker.

Der Standard hatte fälschlich berichtet, es hätte Bemühungen für ein Treffen zwischen Sebastian Kurz und Jeffrey Epstein gegeben – eine Darstellung, die sich innerhalb kürzester Zeit als vollkommen falsch herausstellte und vom Medium zurückgenommen werden musste. „Wer solche Falschmeldungen produziert, kann jungen Menschen nicht glaubwürdig Medienkompetenz vermitteln. Schulen sind kein Ort für politische Einflussnahme durch einseitig agierende Redaktionen“, so Brucker.

Brucker verweist auf die Rolle von Standard-Journalist Fabian Schmid, der aufgrund mehrfacher falscher Berichterstattung über die FPÖ höchstgerichtlich bestätigt als „politischer Aktivist“ bezeichnet werden darf. „Schulhäuser sind kein Arbeitsplatz für politisch agierende Aktivisten-Journalisten. Solche Personen haben in unseren Klassenzimmern nichts verloren“, fordert Brucker.

„Nur echter Qualitätsjournalismus darf in Schulen und der Standard fällt eindeutig nicht darunter“, bekräftigt der FPÖ-Wien Mediensprecher.