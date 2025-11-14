  • 14.11.2025, 11:06:03
  • /
  • OTS0072

FPÖ - Brucker: Nach Standard-Falschmeldung zu Epstein – Medienkompetenz-Projekt in Schulen muss sofort gestoppt werden!

Der Standard hat mit Qualitätsjournalismus nichts mehr zu tun

Wien (OTS) - 

„Nach der groben Falschmeldung des Standard bezüglich Epstein/Kurz ist das Fass endgültig übergelaufen. Ein Medium, das derartige Fehler produziert, hat im Klassenzimmer nichts verloren. Das Medienkompetenz-Projekt von ORF und „Der Standard“ muss daher sofort gestoppt werden“, so der Wiener FPÖ-Mediensprecher LAbg. Lukas Brucker.

Der Standard hatte fälschlich berichtet, es hätte Bemühungen für ein Treffen zwischen Sebastian Kurz und Jeffrey Epstein gegeben – eine Darstellung, die sich innerhalb kürzester Zeit als vollkommen falsch herausstellte und vom Medium zurückgenommen werden musste. „Wer solche Falschmeldungen produziert, kann jungen Menschen nicht glaubwürdig Medienkompetenz vermitteln. Schulen sind kein Ort für politische Einflussnahme durch einseitig agierende Redaktionen“, so Brucker.

Brucker verweist auf die Rolle von Standard-Journalist Fabian Schmid, der aufgrund mehrfacher falscher Berichterstattung über die FPÖ höchstgerichtlich bestätigt als „politischer Aktivist“ bezeichnet werden darf. „Schulhäuser sind kein Arbeitsplatz für politisch agierende Aktivisten-Journalisten. Solche Personen haben in unseren Klassenzimmern nichts verloren“, fordert Brucker.

„Nur echter Qualitätsjournalismus darf in Schulen und der Standard fällt eindeutig nicht darunter“, bekräftigt der FPÖ-Wien Mediensprecher.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright