AK NÖ-Wieser: Den Solidarstaat stärken für eine Wirtschaft, die den Menschen dient

St. Pölten (OTS) -

AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser sprach sich bei der Vollversammlung der Arbeiterkammer Niederösterreich angesichts der Konjunkturflaute und steigender Arbeitslosigkeit für eine gerechte Finanzierung des Sozialstaates aus. „Soziale Sicherheit, Daseinsvorsorge, unsere Familienleistungen, unsere Gemeinden – all das wird derzeit vor allem durch die Steuern und Abgaben auf Löhne und Gehälter finanziert“, betonte Wieser. „Wir wollen, dass alle Branchen, egal ob personal- oder kapitalintensiv, ihren gerechten Beitrag leisten. Und wir wollen, dass die Finanzierung unserer sozialen Sicherheit nicht länger fast ausschließlich auf den Schultern der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ruht“, forderte er in Hinblick auf den rasanten technologischen Fortschritt, durch den weniger Menschen in der Arbeitswelt benötigt werden.

Der AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzende sprach aber auch die aktuelle Teilzeitdebatte an, die für ihn in eine falsche Richtung geht. „Es ist im Grunde eine Frechheit, Teilzeit als Lifestyle-Entscheidung zu diffamieren, während ganze Branchen kaum oder gar keine Vollzeitstellen anbieten und auf maximale Flexibilität durch Teilzeitkräfte setzen“, betonte Wieser. „Wer Teilzeit kritisiert, ohne eine Alternative anzubieten, der zeigt nur, wie weit er von der Lebensrealität der Menschen entfernt ist.“

Ausgehend vom fehlenden Respekts gegenüber den arbeitenden Menschen, der in dieser Debatte sichtbar wird, erinnerte er daran: „Es sind die arbeitenden Menschen in unserem Land, die mit ihrer Arbeit und ihrem Einsatz das Fundament von Gemeinschaft und Wirtschaft bilden.“ Ohne eine funktionierende Gemeinschaft gebe es auch keine funktionierende Wirtschaft.

„Und deshalb kann man es gar nicht oft genug sagen: das Wort Gemeinschaft bedeutet Zusammenarbeit. Also es braucht beides, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und daran sollten sich vor allem die Verantwortlichen in der Wirtschaft orientieren“, so Wieser.