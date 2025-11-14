  • 14.11.2025, 11:00:39
Eike-Clemens Kullmann neuer Ombudsmann des Presserats

Wien (OTS) - 

Der Trägerverein des Österreichischen Presserats hat Eike-Clemens Kullmann einstimmig zum neuen Ombudsmann gewählt.

Kullmann ist Außenpolitikredakteur der OÖ Nachrichten. Von 2018 bis 2024 war er Bundesvorsitzender der Journalistengewerkschaft in der GPA und von 2022 bis 2024 Präsident des Presserats. Der 63-Jährige beschreibt den Presserat als unverzichtbares Instrument für die Selbstkontrolle der österreichischen Medien. Zu seiner neuen Aufgabe hält er fest: „Die Ombudspersonen des Presserats sind eine wichtige Ergänzung zu den drei Senaten. Ich möchte als Mittler zwischen den MedienkonsumentInnen und den JournalistInnen möglichst unbürokratisch dabei helfen, Streitfälle zu schlichten.“

Der Trägerverein und die Geschäftsstelle des Presserats danken Astrid Zimmermann für ihre ausgezeichnete Arbeit, die ihre Aufgabe als Ombudsfrau nach vier Jahren zurücklegt. Die Funktionsperiode von Eike Clemens Kullmann und von Ombudsfrau Antonia Gössinger läuft bis März 2028.

