Reminder: AVISO: Eröffnung der Polizeiinspektion Oed

Eröffnung der Polizeiinspektion Oed
Mit Innenminister Gerhard Karner, Landtagsabgeordnetem Lukas Michlmayr, Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer und Landespolizeidirektor Franz Popp – 15. November 2025 Wien (OTS) - Innenminister Gerhard Karner, Landtagsabgeordneter Lukas Michlmayr, Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer und Landespolizeidirektor Franz Popp werden am 15. November 2025 die Polizeiinspektion Oed feierlich eröffnen. Wann: 15. November 2025, 10:30 Uhr Ort: Sturmsaal der Marktgemeinde Oed-Oehling, Marktstraße 19, 3312 Oed Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesen Terminen herzlich eingeladen.
