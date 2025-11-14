  • 14.11.2025, 10:40:03
  • /
  • OTS0062

Reminder: AVISO: Eröffnung der Polizeiinspektion Oed

Mit Innenminister Gerhard Karner, Landtagsabgeordnetem Lukas Michlmayr, Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer und Landespolizeidirektor Franz Popp – 15. November 2025

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner, Landtagsabgeordneter Lukas Michlmayr, Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer und Landespolizeidirektor Franz Popp werden am 15. November 2025 die Polizeiinspektion Oed feierlich eröffnen.

Wann: 15. November 2025, 10:30 Uhr

Ort: Sturmsaal der Marktgemeinde Oed-Oehling, Marktstraße 19, 3312 Oed

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesen Terminen herzlich eingeladen.

Eröffnung der Polizeiinspektion Oed

Mit Innenminister Gerhard Karner, Landtagsabgeordnetem Lukas Michlmayr, Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer und Landespolizeidirektor Franz Popp – 15. November 2025 Wien (OTS) - Innenminister Gerhard Karner, Landtagsabgeordneter Lukas Michlmayr, Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer und Landespolizeidirektor Franz Popp werden am 15. November 2025 die Polizeiinspektion Oed feierlich eröffnen. Wann: 15. November 2025, 10:30 Uhr Ort: Sturmsaal der Marktgemeinde Oed-Oehling, Marktstraße 19, 3312 Oed Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesen Terminen herzlich eingeladen.

Datum: 15.11.2025, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Sturmsaal der Marktgemeinde Oed-Oehling
Marktstraße 19
3312 Oed

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: harald.soeroes@bmi.gv.at
Website: https://www.bmi.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright