FPÖ – Nepp: Wien steuert mit Rekordschulden weiter Richtung Pleite

Bürgermeister Ludwig ist unfähig, die Stadtfinanzen unter Kontrolle zu bringen

Wien (OTS) - 

Für FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp zeigt der heute präsentierte Budgetvoranschlag 2026 erneut das ganze Ausmaß des rot-pinken Finanzversagens: „Wien häuft offiziell fast 15 Milliarden Euro Schulden an, das Defizit bleibt mit 2,63 Milliarden Euro enorm und die Stadt kann sich längst nicht mehr eigenständig am freien Finanzmarkt finanzieren. Die von der Stadtregierung angepriesenen ‚Konsolidierungsschritte‘ sind eine reine Augenauswischerei. Echte Einsparungen sehen anders aus, wie etwa die Streichung der Mindestsicherung für Nicht-Österreicher, die jährlich mindestens 700 Millionen Euro bringen würde. Eine tatsächliche Sanierung des Haushalts passiert unter Bürgermeister Ludwig jedoch nicht. Stattdessen wird weiter mit vollen Händen ausgegeben, als gäbe es kein Morgen. Allein durch Gebührenerhöhungen lässt sich dieses finanzielle Desaster nicht mehr kaschieren.“

Die rot-pinke Stadtregierung gefährdet nicht nur die finanzielle Zukunft Wiens, sondern belastet damit auch das Budget Österreichs, wie unlängst bekannt wurde. „Ohne einen sofortigen Kurswechsel und ein echtes Reformprogramm droht Wien ungebremst in die Zahlungsunfähigkeit zu schlittern“, ist Nepp sicher.

