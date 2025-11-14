  • 14.11.2025, 10:20:33
AVISO 15. November: BGM Ludwig und LH Mattle illuminieren Wiener Weihnachtsbaum

Wiener Christkindlmarkt seit 10.00 Uhr geöffnet – Feierliche Illuminierung am Samstag markiert Start in Wiener Vorweihnachtszeit

Wien (OTS) - 

Der Wiener Christkindlmarkt ist eröffnet. Seit 10.00 Uhr stehen die 96 Markstände des auf dem Rathausplatz, der Eistraum am Christkindlmarkt und zahlreiche weitere Attraktionen für die Besucher*innen aus Wien und aller Welt bereit.

Samstag: Feierliche Illuminierung auf dem Rathausplatz

Am Samstag, dem 15. November, läutet Wien offiziell die Vorweihnachtszeit ein: Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Tirols Landeshauptmann Anton Mattle nehmen an diesem Tag gemeinsam die feierliche Illuminierung des Weihnachtsbaums am Wiener Christkindlmarkt vor. Neben der 28 Meter hohen, rund 50 Jahre alten Fichte aus Hopfgarten im Brixental erstrahlt auch der festlich dekorierte Rathauspark – einschließlich des beliebten „Herzerlbaums“ – erstmals in voller Lichterpracht. Der Weihnachtsbaum ist heuer abermals mit rund 2.000 LED-Lichtern und etwa 1.000 Kugeln geschmückt.

Vertreter*innen der Medien sind herzlich zur Illuminierung eingeladen. Der Einlass in den für Medienvertreter*innen vorgesehenen Bereich ist ab 16.15 Uhr und ausschließlich nach vorangegangener Akkreditierung unter presse@stadtwienmarketing.at möglich.

Der Zugang für akkreditierte Medienvertreter*innen befindet sich – mit Blick auf das Rathaus – links vom Weihnachtsbaum neben Stand 61, siehe Lageplan.

Ablauf:
16.30 Uhr:
Beginn der abwechselnden musikalischen Darbietungen der Musikkapelle Hopfgarten im Brixental aus Tirol und der Gardemusik Wien am Rathausplatz

17.30 Uhr:

  • Beginn des Festaktes am Rathausplatz

  • Ansprachen von BGM Michael Ludwig und LH Anton Mattle

  • Einschalten der Baumbeleuchtung

  • Tiroler Landeshymne durch die Musikkapelle Hopfgarten

  • Enthüllung der Widmungstafel des Landes Tirol durch LH Mattle und BGM Ludwig

  • Einschalten der Fassaden-Beleuchtung des Rathauses sowie der Weihnachtsbeleuchtung des Christkindlmarkts (u.a. „Herzerlbaum“) zum Donauwalzer durch die Gardemusik Wien

Feierliche Illuminierung des Wiener Weihnachtsbaums durch BGM Ludwig und LH Mattle

Datum: 15.11.2025, 17:30 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Wiener Christkindlmarkt
Rathausplatz
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.christkindlmarkt.at

