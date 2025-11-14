  • 14.11.2025, 10:04:08
Valle Venia presents new song: I’ve cleared up it all-LPS feat. Lara

Neustadt an der Weinstraße (OTS) - 

Mit dem Song „I’ve Cleared Up It All” tritt Lara als eine der faszinierendsten neuen Geschichtenerzählerinnen der Musikszene ins Rampenlicht.

Ihre Stimme vermittelt sowohl den Schmerz der Erinnerung als auch die stille Erleichterung der Befreiung – zart und doch entschlossen, filmisch und doch zutiefst menschlich.

Der Song entfaltet sich wie ein Erwachen, in dem Zerbrechlichkeit und Stärke in einem einzigen Atemzug aufeinandertreffen und die Schönheit offenbaren, die bleibt, nachdem die Wahrheit gesagt wurde.

Laras Vortrag zieht den Zuhörer in seinen Bann, verwandelt das Bekenntnis in Katharsis und Stille in Klang. Das Ergebnis ist ein Debüt, das sich sowohl intim als auch expansiv anfühlt - eine Einführung, die flüstert statt schreit.

Hinter dieser Kunstfertigkeit steht der Komponist und Songschreiber Leo Philipp Schmidt zusammen mit der Produzentin Hanna Michel von Valle Venia.

Ihre Zusammenarbeit verankert Laras ätherischen Gesang in einer Welt lyrischer Präzision und klanglicher Tiefe. Leos Kompositionen fungieren als emotionale Architektur, sparsam, bewusst und tief resonant, während Hannas Produktion die Atmosphäre mit filmischer Klarheit formt. Zusammen schaffen sie eine Klanglandschaft, in der jede Note eine Absicht trägt und jede Pause eine Bedeutung hat.

In „I’ve Cleared Up It All“ spiegelt jedes Element seiner lyrischen Ehrlichkeit, seines minimalistischen Arrangements und seines emotionalen Tempos Laras Fähigkeit wider, Verletzlichkeit in Kunst zu verwandeln. Der Song verkörpert die kreative Philosophie von Valle Venia: eine Vereinigung von Gefühl, Form und Seele.

Videolink für die Presse: valle-venia.de/20240927/

Links für die öffentliche Verbreitung:

Youtube: https://youtu.be/0u_yPHoNqu8

Multilink Audio : https://vallevenia.lnk.to/iveclearedupitall

Musik ist ein Aspekt der künstlerischen Arbeit von Valle Venia.

Hier ist der Link zur gesamten Website mit entsprechenden Videos und Informationen. www.valle-venia.com

Rückfragen & Kontakt

press@valle-venia.com
Dr. Johanna Michel
+49(0)1726533894

