„Gönn‘ mir eine Pause, lass mich zu Hause!“

Wien (OTS) -

Weihnachtliche Klänge, der Duft von Punsch- und Lebkuchen in der Luft, strahlender Lichterglanz: Was wir Menschen an einem Besuch am Christkindlmarkt so mögen, ist für unsere vierbeinigen Gefährten gar nicht verlockend. Mehr noch: Große Menschenansammlungen, eine Flut an Sinneseindrücken sowie ein Gewirr an Stimmen, Geräuschen und Gerüchen bedeuten für Hunde puren Stress. Die Tierschutzombudsstelle Wien appelliert an alle Hundehalter*innen, ihre Tiere beim Besuch des Christkindlmarktes zu Hause zu lassen – und gibt Tipps, wie die Lieblinge gut durch den Adventstrubel begleitet werden.

„Der Besuch eines Adventmarktes sollte ein positives Erlebnis für alle sein. Leider ist vielen Hundehalter*innen nicht klar, was sie ihren Tieren mit so einem gemeinsamen Besuch antun. Aus Hunde-Perspektive entspricht der Weihnachtsmarkttrubel einem Spießrutenlauf, zu Hause haben sie es auf jeden Fall gemütlicher,“ erklärt Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle, ergänzt: „Besonders für kleine Hunde ist es schwierig, den zahlreichen Menschenbeinen auszuweichen. Auch können in vom Punsch gelöster Stimmung immer wieder Situationen auftreten, mit denen keiner gerechnet hat“. Wie sich ein Besuch am Christkindlmarkt aus der Sicht des Hundes anfühlt, zeigt die Tierschutzombudsstelle Wien in einem Videoclip (https://www.tieranwalt.at/Aktuelles/Christkindlmarkt.htm ). Persy: „Die Hunde sind total überfordert, für sie ist der Trubel einfach nur furchtbar!“

Warum entscheiden sich Hundehalter*innen überhaupt, ihre Lieblinge mitzunehmen? Die Erklärungen lauten oft: „Er mag nicht gerne alleine bleiben“ oder „Er ist ein Familienmitglied und kommt überallhin mit“. Dabei muss aber abgewogen werden, welche Belastung so ein gemeinsamer Christkindlmarktbesuch für den Hund darstellt. Eva Persy dazu: „Gerade weil der Hund ein Familienmitglied ist, dessen Bedürfnisse respektiert werden müssen, appellieren wir an alle Hundehalter*innen: Gönnen Sie Ihrem Hund eine Pause, lassen Sie ihn zu Hause!“ Wie das Alleinebleiben geübt werden kann, wird ausführlich im Handbuch zum Wiener Sachkundenachweis beschrieben, das auf www.hunde-kunde.at zum Download bereit steht.

Grundsätzlich sollten Hundehalter*innen in der hektischen Adventszeit besondere Rücksicht auf ihr Tier nehmen. Dazu gehört, dass man darauf achtet, dass die Rückzugsorte des Hundes auch in der Weihnachtszeit gesichert sind. Beim Weihnachtsshopping in Einkaufsstraßen und -zentren haben Hunde ebenfalls nichts zu suchen. „Planen Sie stattdessen noch bewusster die gemeinsamen Auszeiten wie ausgiebige Spaziergänge in ruhiger Umgebung ein“, rät Persy. „Das tut nicht nur dem Hund gut, sondern lässt auch den Menschen durchatmen.“