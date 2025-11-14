  • 14.11.2025, 09:44:03
IMC Info Day: Studienvielfalt am IMC Krems erleben

Krems (OTS) - 

Am Freitag, 28. November 2025, haben zukünftige Studierende in der Zeit von 14-18 Uhr die Gelegenheit, die Studiengänge des IMC Krems kennenzulernen. Eine vielfältige Auswahl an Bachelor- und Master-Studiengängen in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit und Naturwissenschaften & Technik wartet auf Interessierte.

„Praxisorientierte Ausbildung und angewandte Forschung sind unsere Kernaufgaben als Hochschule. Hier wollen wir weiterhin innovative und qualitativ hochwertige Bildungsangebote schaffen. Dabei sind wir zugleich international ausgerichtet und regional verankert. Der IMC Info Day bietet die ideale Gelegenheit, unsere Hochschule zu erkunden und direkt mit Studierenden sowie Studiengangsleitungen ins Gespräch zu kommen“, so IMC-Geschäftsführerin Ulrike Prommer.

Die Highlights auf einen Blick

  • Persönliche Gespräche: Austausch mit Studierenden und Studiengangsleitungen

  • Infostände: Detaillierte Informationen zu allen Studiengängen

  • Informative Studiengangs-Präsentationen der Studiengangsleitungen

  • Campus-Führungen mit Studierenden um 14:30 und 16 Uhr

  • Laborbesichtigungen

  • Bewerbungstipps der IMC-Studienberatung

  • Besichtigung des Studierendenwohnheims Kolping Campus Krems

Praxisnahe neue Studiengänge mit ausgezeichneten Jobchancen

Im Studienjahr 2025/26 konnte das IMC Krems drei zusätzliche Master-Studiengänge starten, die das Department Naturwissenschaften & Technik weiter stärken und innovativ ausbauen:

  • OMICS Technologies and Data Science in Biomedicine: Kombination aus Biotechnologie und Data Science zur Deckung des Fachkräftebedarfs

  • Sustainable Chemistry and Digital Processing: Innovative Ansätze für ressourceneffiziente und nachhaltige Chemie

  • Engineering Responsible AI Systems: Verantwortungsvoller Umgang mit Künstlicher Intelligenz

IMC Info Day am IMC Krems

Entdecken Sie das Studienangebot an Bachelor- und Master-Studiengängen.

Datum: 28.11.2025, 14:00 Uhr - 28.11.2025, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: IMC Krems
Alauntalstraße 93
3500 Krems
Österreich

URL: https://www.imc.ac.at/imc-info-day/

IMC Info Day am IMC Krems

28. November 2025, von 14 bis 18 Uhr, Am Campus Krems, Trakt G1, 3500 Krems

Rückfragen & Kontakt

IMC Krems University of Applied Sciences
Michaela Sabathiel
Telefon: +43 2732 802
E-Mail: marketing@imc.ac.at
Website: https://www.imc.ac.at

