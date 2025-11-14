IMC Info Day: Studienvielfalt am IMC Krems erleben

Krems (OTS) -

Am Freitag, 28. November 2025, haben zukünftige Studierende in der Zeit von 14-18 Uhr die Gelegenheit, die Studiengänge des IMC Krems kennenzulernen. Eine vielfältige Auswahl an Bachelor- und Master-Studiengängen in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit und Naturwissenschaften & Technik wartet auf Interessierte.

„Praxisorientierte Ausbildung und angewandte Forschung sind unsere Kernaufgaben als Hochschule. Hier wollen wir weiterhin innovative und qualitativ hochwertige Bildungsangebote schaffen. Dabei sind wir zugleich international ausgerichtet und regional verankert. Der IMC Info Day bietet die ideale Gelegenheit, unsere Hochschule zu erkunden und direkt mit Studierenden sowie Studiengangsleitungen ins Gespräch zu kommen“ , so IMC-Geschäftsführerin Ulrike Prommer.

Die Highlights auf einen Blick

Persönliche Gespräche: Austausch mit Studierenden und Studiengangsleitungen

Infostände: Detaillierte Informationen zu allen Studiengängen

Informative Studiengangs-Präsentationen der Studiengangsleitungen

Campus-Führungen mit Studierenden um 14:30 und 16 Uhr

Laborbesichtigungen

Bewerbungstipps der IMC-Studienberatung

Besichtigung des Studierendenwohnheims Kolping Campus Krems

Praxisnahe neue Studiengänge mit ausgezeichneten Jobchancen

Im Studienjahr 2025/26 konnte das IMC Krems drei zusätzliche Master-Studiengänge starten, die das Department Naturwissenschaften & Technik weiter stärken und innovativ ausbauen:

OMICS Technologies and Data Science in Biomedicine: Kombination aus Biotechnologie und Data Science zur Deckung des Fachkräftebedarfs

Sustainable Chemistry and Digital Processing: Innovative Ansätze für ressourceneffiziente und nachhaltige Chemie

Engineering Responsible AI Systems: Verantwortungsvoller Umgang mit Künstlicher Intelligenz

IMC Info Day am IMC Krems

Entdecken Sie das Studienangebot an Bachelor- und Master-Studiengängen.

Datum: 28.11.2025, 14:00 Uhr - 28.11.2025, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: IMC Krems

Alauntalstraße 93

3500 Krems

Österreich

URL: https://www.imc.ac.at/imc-info-day/