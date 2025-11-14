SalzburgMilch reduziert Zuckergehalt ihrer Bio Premium Fruchtjogurts und erfüllt damit aktuelle SIPCAN Empfehlungen

Salzburg (OTS) -

Seit 2020 arbeitet die SalzburgMilch konsequent daran, den Zuckergehalt ihrer Produkte Schritt für Schritt zu reduzieren. Viele Rezepturen wurden bereits erfolgreich überarbeitet und zeigen eindrucksvoll: Genuss und bewusste Ernährung schließen einander nicht aus. Dieser Produkt-Philosophie folgend wurde nun auch der Zuckeranteil bei allen Fruchtjogurts des Bio Premium Sortiments reduziert – auch sie erfüllen damit die aktuell empfohlenen Zuckergrenzwerte des vorsorgemedizinischen Instituts SIPCAN. Sämtliche SalzburgMilch Premium Frucht- und Trinkjogurts, Fruchtmolken sowie die Schoko- und Vanillemilch entsprechen sogar bereits der von SIPCAN für 2027 empfohlenen Zuckerobergrenze.



Als einer der größten Lebensmittelhersteller der Region sieht sich die SalzburgMilch in besonderer Verantwortung, Genuss und eine zeitgemäße, wissenschaftlich fundierte Ernährung in Einklang zu bringen. Daher verfolgt das Unternehmen seit Jahren konsequent das Ziel, den Zuckergehalt seiner Produkte schrittweise zu reduzieren und gleichzeitig die Qualität und den Geschmack auf unverändert hohem Niveau zu halten. Grundlage für diesen Prozess bilden die evidenzbasierten Empfehlungen des vorsorgemedizinischen Instituts SIPCAN. Dass dieser Weg messbare Erfolge zeigt, belegt der aktuelle SIPCAN-Milchprodukte-Check, in dessen Rahmen rund 1.000 österreichische Milchprodukte zum Trinken und Löffeln hinsichtlich ihres Zuckergehalts analysiert wurden. Das Ergebnis des Checks unterstreicht einmal mehr das Verantwortungsbewusstsein der SalzburgMilch in puncto Zuckerreduktion: dank der Senkung des Zuckeranteils bei allen Bio Premium Fruchtjogurts entsprechen diese nun dem aktuell von der SIPCAN empfohlenen Grenzwert von 11 g Zucker pro 100 g.



Dazu Andreas Gasteiger, Geschäftsführer der SalzburgMilch: „ Das Thema Zuckerreduktion nimmt bei uns seit Jahren einen großen Stellenwert ein. Mit der Anpassung der Rezepturen bei unseren Bio Premium Fruchtjogurts haben wir nun erneut erfolgreich unter Beweis gestellt, dass bewusste Ernährung, verantwortungsvolle Produktentwicklung und hervorragender Geschmack bei uns Hand in Hand gehen. Die Tatsache, dass alle Fruchtjogurts, Trinkjogurts, Fruchtmolken sowie unsere Schoko- und Vanillemilch den aktuellen SIPCAN-Empfehlungen entsprechen, untermauert die Ernsthaftigkeit, mit der wir uns dieses gesellschaftlich relevanten Themas annehmen. “

Auch die SIPCAN selbst sieht das Engagement der SalzburgMilch für eine Zuckerreduzierung bei ihren Produkten positiv: „Als wir vor zwölf Jahren damit begonnen haben, uns für einen reduzierten Zuckergehalt in Milchprodukten einzusetzen, hat lediglich jedes zwanzigste Produkt zum Löffeln (5,6 %), also z. B. Pudding, Joghurt oder Fruchtjoghurt, unseren wissenschaftlichen Vorgaben entsprochen. Heute ist es bereits jedes dritte Produkt (34,8 %). Mit der kontinuierlichen Verbesserung ihrer Produkte leistet die SalzburgMilch einen sehr wichtigen Beitrag zu dieser positiven Entwicklung“ , führt Univ.-Lektor Mag. Dr. Manuel Schätzer, Ernährungswissenschaftler und Bundeskoordinator bei SIPCAN, aus.



Mehr Informationen zu den Bio Premium Fruchtjogurts finden hier: https://www.milch.com/de/bio-premium-fruchtjogurt