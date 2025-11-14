„Mittendrin” im Dorf der kurzen Wege

Wulkaprodersdorf (OTS) -

Die Raiffeisenlandesbank Burgenland, eine Arztpraxis und eine Apotheke haben sich die Geschäftsflächen im innovativen Holzbau „Mittendrin” in der Oberen Hauptstraße 40 in Wulkaprodersdorf bereits gesichert. Physiotherapeutin und Logopädin ergänzen das Gesundheitsangebot im klassischen burgenländischen Straßendorf.

Der Holzriegelbau des Architekturbüros MAGK Aichholzer Klein bringt viel klimafreundliche Technologie in den Ortskern der nordburgenländischen Gemeinde: intensiv begrünte Dächer speichern Niederschlagswasser, Solarenergie liefert den Strom, Luftwärmepumpen beheizen Räume und Wasser. Die Wärme- und Temperierungsabgabe erfolgt über ein flächiges System im Fußbodenaufbau. Im Winter wechselt ein Change-over-System von Kühlung auf Heizung. Teilweise sichtbares Fichtenholz in den Wänden und Decken sorgt für ein besonderes angenehmes Raumklima.

Das Projekt Mittendrin umfasst neben den rund 1.100 m² Gewerbefläche 30 frei finanzierte Mietwohnungen mit zwei bis vier Zimmern in der Größe 56 bis 100 m². Die große Attraktivität der Anlage zeigt sich auch dadurch, dass bereits alle Wohnungen noch vor der Fertigstellung im Mai 2026 vorreserviert bzw. vergeben sind. Sie können in Miete oder in Miete mit Kaufoption bezogen werden.

Feierlich eröffnet wird Wulkaprodersdorf Mittendrin am Samstag, den 29. November 2025. Raiffeisenlandesbank Burgenland, BWS-Gruppe und die Gemeinde Wulkaprodersdorf laden die Medienvertreter:innen sehr herzlich zum weihnachtlichen Opening ein.

https://www.bwsg.at/projekt/mittendrin-in-wulkaprodersdorf-wohnen/

09:30 Uhr Eintreffen der Gäste 10:00 Uhr Offizieller Beginn der Eröffnungsfeier und Segnung der Anlage

Datum: 29.11.2025, 10:00 Uhr - 29.11.2025, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Objekt Wulkaprodersdorf "Mittendrin"

Obere Hauptstraße 40

7041 Wulkaprodersdorf

Österreich