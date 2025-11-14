IBG erhält staatliches Gütezeichen „Familienfreundliches Unternehmen“

Wien (OTS) -

Die IBG GmbH (Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement) GmbH) wurde mit dem staatlichen Gütezeichen „Familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet. Die Verleihung fand im feierlichen Rahmen der Aula der Wissenschaften in Wien statt, gemeinsam mit mehr als 100 weiteren Organisationen. Überreicht wurde die Auszeichnung von Familienministerin Claudia Plakolm, die die Bedeutung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen für die Zukunft Österreichs hervorhob.

IBG beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit der Frage, wie sich Familie und Beruf bestmöglich vereinbaren lassen. Dabei versteht das Unternehmen „Familie“ bewusst weit – als Verantwortung für alle Menschen, die Beschäftigten nahestehen. Mit der Zertifizierung „berufundfamilie“ setzt IBG nun einen wichtigen strukturierten Schritt, um familienfreundliche Maßnahmen weiterzuentwickeln und nachhaltig im Unternehmen zu verankern.

Der Zertifizierungsprozess startete im Frühjahr 2025 mit einer Analyse bestehender Angebote, gefolgt von Workshops mit Mitarbeiter:innen und Führungskräften. Das abschließende Audit durch den TÜV Austria im Herbst bestätigte die Erfüllung aller Kriterien. Die definierten Maßnahmen werden nun innerhalb eines dreijährigen Verbesserungsprozesses umgesetzt.

Das Audit „Beruf und Familie“ ist ein staatlich anerkanntes Instrument zur strategischen Weiterentwicklung familienfreundlicher Unternehmenspolitik. Österreichweit wurden bereits über 800 Unternehmen, Hochschulen sowie Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen zertifiziert – insgesamt profitieren mehr als 676.000 Beschäftigte davon.

IBG versteht die Auszeichnung als Auftrag: Die kommenden Jahre sollen genutzt werden, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter zu stärken und die Arbeitsbedingungen kontinuierlich zu verbessern.

Weitere Informationen: www.familieundberuf.at | www.ibg.at

IBG GmbH, gegründet 1995, ist mit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon 80 Arbeitsmedizinern und Arbeitsmedizinerinnen, Österreichs größte Unternehmensberatung im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. IBG ist in ganz Österreich vertreten.