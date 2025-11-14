  • 14.11.2025, 09:21:34
Ein Herzensprojekt mit Wirkung

GGZ spenden Staatspreis-Prämie über EUR 10.000,-- an „Steirer helfen Steirern"

Gruppenfoto bei der Spendenübergabe an den Verein "Steirer helfen Steirern"
Graz 

Die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ) stellen den Menschen in den Mittelpunkt – nicht nur in ihrer täglichen Arbeit, sondern auch in ihrem gesellschaftlichen Engagement: Als frisch gekürte Träger des Staatspreises Unternehmensqualität 2025 spenden die GGZ die damit verbundene Prämie von 10.000 Euro an den Verein „Steirer helfen Steirern“.

Qualität zeigt sich auch im Miteinander

„Wir sehen den Staatspreis nicht nur als Auszeichnung für unsere Organisation, sondern als Verpflichtung, gesellschaftliche Verantwortung aktiv zu leben“, betont GGZ-Geschäftsführer Gerd Hartinger. „Mit unserer Spende möchten wir Menschen in unserer Region unterstützen, die dringend Hilfe benötigen. Denn Qualität zeigt sich nicht nur im Tun, sondern auch im Miteinander.“

Die feierliche Spendenübergabe fand am 12. November im Media Center der Kleinen Zeitung in Graz statt. Neben Geschäftsführer Gerd Hartinger, Katharina Lechner und Marlies Brugger von den GGZ und Vertreter:innen der Quality Austria nahmen auch Repräsentant:innen der Kleinen Zeitung sowie der Initiative „Steirer helfen Steirern“ teil. Im Mittelpunkt stand dabei der Gedanke, dass wirtschaftliche und organisatorische Spitzenleistung untrennbar mit sozialem Engagement verbunden sind.

Staatspreis Unternehmensqualität

Der Staatspreis Unternehmensqualität gilt als höchste staatliche Anerkennung für ganzheitliches Qualitätsmanagement eines Unternehmens und wird jährlich von der Quality Austria in Kooperation mit dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft vergeben. Die GGZ überzeugten die Jury im Juni 2025 durch ihre ausgeprägte Unternehmenskultur und die gelebte Führung, die auf Selbstorganisation, Befähigung und individuellem Handlungsspielraum basiert. Mit dem Sieg des Preises durften sie ein caritatives und sozial nachhaltiges Projekt wählen, welches die Spende erhält. Dadurch wird das Prinzip der sozialen Nachhaltigkeit unterstützt.

