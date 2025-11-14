- 14.11.2025, 09:20:33
Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) im Ö1-„Journal zu Gast“ am 15.11.
Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) ist am Samstag, den 15. November bei Christian Williwald „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.
