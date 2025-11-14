Rückkehr des 3. Wiener Opernsommers – feierliche Enthüllung des ‚Carmen‘-Casts

Wien (OTS) -

Der 3. Wiener Opernsommer kehrt am 1. Juli 2026 in die Opernarena am Wiener Heumarkt zurück. Auf dem Spielplan steht Georges Bizets leidenschaftliches Meisterstück ‚Carmen‘, das an zwölf Sommerabenden in einer spektakulären Open-Air-Inszenierung zu sehen sein wird. Doch schon jetzt sorgt das Erfolgsformat für Aufsehen: Bei der feierlichen Launch Party am 10. November wurde die hochkarätige Besetzung der Hauptrollen enthüllt.

Internationale Opernstars in der ‚Stierkamparena‘ am Heumarkt

Mit Isabel Leonard, Na’ama Goldman und Ezgi Kutlu stehen drei international gefeierte Mezzosopranistinnen als Carmen fest. Die Rolle des Don José geben Oreste Cosimo und Dumitru Mitu. Das bewährte Leading Team des Wiener Opernsommers bleibt unverändert: Joji Hattori übernimmt erneut die musikalische Leitung und Intendanz, Dominik Am Zehnhoff-Söns zeichnet für Inszenierung und Casting verantwortlich, Jessica Wurzer für die Choreografie. Manfred Waba, der bereits 2025 die spektakuläre Umgestaltung des Wiener Eislaufvereins zur Opernarena leitete, wird auch 2026 die Weiterentwicklung des Spielorts für ‚Carmen‘ verantworten.

Ein besonderes Geschenk zu Weihnachten

Wer diesen Opernspektakel mitten in Wien nicht verpassen will, sollte sich bereits jetzt Tickets sichern – die Nachfrage ist groß. Die Anordnung der Sitzplätze wurde überarbeitet, und das bereits sehr hohe Niveau der Aufführung erneut weiterentwickelt. Der 3. Wiener Opernsommer verspricht ein Opernereignis der Extraklasse zu werden. Ein ideales Geschenk für Opernliebhaber:innen – und für alle, die wunderschöne Sommerabende und große Emotionen unter freiem Himmel erleben möchten.

Wiener Opernsommer – Carmen

1.-18. Juli 2026

Opernarena am Heumarkt Wien

Lothringer Str. 22, 1030 Wien

www.opernsommer.at

JETZT TICKETS SICHERN AUF OPERNSOMMER.AT