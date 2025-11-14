6. Auflage des „Kurz.Film.Zuckerls“ in Waidhofen an der Ybbs

St. Pölten (OTS) -

Morgen, Samstag, 15. November, lädt der Verein Filmzuckerl ab 19.30 Uhr zur mittlerweile sechsten Auflage des Kurzfilmfestivals „Kurz.Film.Zuckerl“ in die Filmbühne Waidhofen an der Ybbs. Zehn aktuelle Kurzfilme, die in Österreich produziert wurden oder von heimischen Filmemachern bzw. -macherinnen stammen und aus insgesamt 130 Einreichungen ausgewählt wurden, gelangen dabei in einem abendfüllenden Programm auf großer Leinwand zur Aufführung.

Gezeigt werden die zehn Beiträge in zwei Blöcken: Block 1 umfasst die Spielfilme „Preiswerte Lösungen für ein besseres Leben“ von Alex Reinberg und Leni Gruber, „Night of Passage“ von Reza Rasouli, „Alles & Nix“ von Philip Ivancsics, „Taschengeld“ von Matteo Sanders und „Ausziehen“ von Marlene Auer-Pleyl. Block 2 präsentiert die Spielfilme „Der Wanderer der Nacht“ von Manuel Handsteiner und Livia Göthans, „Die letzte Wette“ von Meike Wüstenberg, „Echo“ von Neokles Bodenstein und „One Way Ticket to Tbilisi“ von Paul Ploberger sowie die Animation „Yarn Over“ von Veronika Wielach.

Im Rahmen des „Kurz.Film.Zuckerls“ 2025 werden auch wieder zwei Preise vergeben: Den mit 700 Euro dotierten Hauptpreis vergibt eine Fachjury mit dem Cutter Gernot Grassl, dem Tonmeister Andreas Hamza, der Filmkritikerin Alexandra Zawia, dem Dokumentarfilmer Michael Reisecker und der Regisseurin Franziska Pflaum. Zusätzlich hat das Kinopublikum des Abends wieder die Möglichkeit, seinen Favoriten zu küren und den von der Stadt Waidhofen an der Ybbs mit 500 Euro dotierten Publikumspreis zu vergeben.

Karten unter www.ntry.at; nähere Informationen unter 0680/1107622 und https://filmzuckerl.at.