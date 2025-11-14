Der 8. Königsberger Medizindialog

Bad Schönau (OTS) -

Am Donnerstag, dem 13. November 2025, lud das Gesundheitsresort Königsberg bereits zum 8. Mal zum Königsberger Medizindialog ein. Die Fortbildungsveranstaltung fand wie gewohnt in den hauseigenen Vortragsräumen statt und auch heuer folgte ein zahlreich vertretenes Fachpublikum der Einladung. Im Zuge einer Hausführung konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Bild vom Resort machen und Einblicke in die medizinischen Schwerpunkte Stütz- und Bewegungsapparat, Psychosoziale Gesundheit sowie Gefäße und Durchblutung gewinnen. Darüber hinaus wurde die stetig zunehmende Bedeutung von GVA-, Kur- und Rehabilitationsaufenthalten anschaulich vermittelt.

Expertise auf höchstem Niveau

Auch 2025 gelang es dem Gesundheitsresort Königsberg, renommierte Fachreferentinnen und Fachreferenten zu gewinnen, die mit fundierten, praxisnahen Vorträgen für ein abwechslungsreiches und interessantes Programm sorgten.

Priv.-Doz. Dr. scient med. et med. univ. Valentin al Jalali

Medizinische Universität Wien, Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie



Priv.-Doz. Dr. med. univ. Karin Amrein, MSc

Medizinische Universität Graz, Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie



Prim. Univ.-Prof. Dr. Marcus Köller

Klinik Favoriten, Vorstand der Abteilung für Akutgeriatrie; Facharzt für Innere Medizin, Rheumatologie und Geriatrie



Univ.-Prof. Dr. Jürgen König

Universität Wien, Department für Ernährungswissenschaften



Univ.-Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in med.univ. Vanessa Stadlbauer-Köllner, MBA

Medizinische Universität Graz, Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie; Center for Biomarker Research in Medicine



Prim. Dr. med. univ. Hanspeter Stilling

Ärztlicher Leiter für Psychosoziale Gesundheit im Gesundheitsresort Königsberg

Die Vielfalt der Fachvorträge unterstrich einmal mehr das hohe Niveau des Königsberger Medizindialogs. Dank der engen Zusammenarbeit mit Universitäten und medizinischen Einrichtungen sowie eines strukturierten Qualitätsmanagements im Gesundheitsresort Königsberg entsprechen alle vermittelten Inhalte stets dem aktuellen Stand der Wissenschaft.

Ergänzt wurde das anspruchsvolle Vortragsprogramm durch einen lebendigen fachlichen Austausch in angenehmer Atmosphäre – dieser fand während der kurzen Kaffeepause bei hervorragenden, süßen Köstlichkeiten des Hauses statt und verlieh der Veranstaltung einen besonders gelungenen Rahmen.

Gesundheitsresort Königsberg

Das Gesundheitsresort Königsberg in Bad Schönau zählt zu den führenden Gesundheitsbetrieben Niederösterreichs und ist seit über 45 Jahren Anlaufstelle für alle Gesundheitssuchenden und – interessierten. Inmitten der wunderschönen Naturlandschaft der Buckligen Welt wird ein ganzheitliches Konzept für Körper, Geist und Seele geboten. Mit höchster medizinischer Kompetenz und bestmöglicher Betreuung werden Gäste am Weg zur nachhaltigen Gesundheit und zu mehr Lebensqualität begleitet, indem sie dabei unterstützt werden, ihren Gesundheitszustand zu erhalten und zu verbessern.