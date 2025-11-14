Vom Bett bis zum Bankett: Linen2GO eröffnet Standort in Wien-Donaustadt

Wien (OTS) -

Das österreichische Mietwäsche-Startup Linen2GO setzt seinen Wachstumskurs fort und lud zur Eröffnungsfeier des zweiten Wiener Standorts am Rautenweg 53, Wien-Donaustadt (22. Bezirk). Nach dem erfolgreichen Flagship-Standort in Mariahilf (Gumpendorfer Straße 119) markiert der neue Textil-Selfservice einen weiteren Schritt im Ausbau des Linen2GO-Netzwerks.

„Die Eröffnung unseres zweiten Wiener Standorts ist für uns ein starkes Signal für die positive Entwicklung von Linen2GO. Unser Konzept eines flexiblen Mietwäscheservices findet in ganz Österreich großen Anklang. Besonders stolz sind wir auf unser großartiges Team, das mit viel Engagement und Innovationsgeist unser Angebot stetig weiterentwickelt“, freut sich Thomas Krautschneider, Founder von Linen2GO.

Neuer Standort – bewährtes Konzept

Mit der Service-Box in der Donaustadt erweitert Linen2GO sein Service-Angebot in Wien und bringt textile Flexibilität nun auch in den Norden der Stadt. Das Prinzip bleibt wie gewohnt einfach: Im Selfservice kann Bett- und Badwäsche für Pensionen, Airbnb-Hosts und Privathaushalte gemietet werden. Darüber hinaus wird hochwertige Tischwäsche für Gastronomie, Catering und Veranstaltungen bereitgestellt, die nach Bedarf abgeholt und nach Gebrauch bequem retourniert werden. Dies erfolgt ohne Mindestumsatz oder Vertragsbindung. Die standardmäßige Mietdauer beträgt 16 Tage.

Das Tischwäsche-Sortiment umfasst Mundservietten (50x50 cm), Deckservietten (90x90 cm) sowie Tischtücher (140x140 cm und 140x180 cm) – ideal für Restaurants, Event-Locations oder Cateringunternehmen, aber auch für Privatkunden, die für Hochzeiten, Geburtstage oder Firmenfeiern elegante Textilien benötigen.

„Mit der Einführung unserer Tischwäsche haben wir einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung unseres Portfolios gesetzt“, ergänzt Victor Ioane, Co-Founder von Linen2GO. „Gerade im urbanen Raum verzeichnen wir eine besonders positive Resonanz bei Eventagenturen und Veranstaltern, aber auch klassische Cateringbetriebe profitieren von der neuen Produktlinie und den dazugehörigen Services.“

Der neue Standort zeigt, wie Linen2GO das Thema Mietwäsche neu denkt – kundenorientiert, digital und flexibel. Durch die Nähe zu Kundinnen und Kunden in allen Wiener Bezirken stärkt das Unternehmen seine Position als Vorreiter einer modernen, serviceorientierten und nachhaltigen Textillogistik.

Über Linen2GO

Linen2GO macht Wäsche-Mieten einfach, innovativ und flexibel. Ob Hotel, Pension, Restaurant, Airbnb oder privater Haushalt – das Unternehmen bietet Bett-, Bad- und Tischwäsche in Premium-Hotelqualität zur Miete. Mit der Linen2GO-App und den Service-Boxen können Kunden Wäsche unkompliziert abholen und zurückgeben. Dank des Partners SALESIANER ist stets für hygienisch saubere und nachhaltig aufbereitete Wäsche gesorgt.