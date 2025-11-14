- 14.11.2025, 07:33:03
Herausragende Forschende im Donauraum mit den Danubius Awards 2025 ausgezeichnet
Das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung ehrte im Rahmen der jährlichen Donau-Rektoren-Konferenz am 13. November 2025 herausragende wissenschaftliche Leistungen im Donauraum mit den renommierten Danubius Awards. Seit ihrer Initiierung im Jahr 2011 spiegeln die Preise die hohe Bedeutung und Qualität des grenzüberschreitenden Austausches und Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Innovation im Donauraum wider.
Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Eva-Maria Holzleitner, dazu: „Die vielfältigen Herausforderungen im Donauraum verlangen fachübergreifende Lösungen und internationale Kooperation. Mit den diesjährigen Danubius Awards machen wir die Breite und exzellente Qualität der wissenschaftlichen Arbeit in der Region sichtbar und fördern den Dialog über Grenzen hinweg. Besonders freue ich mich auch über die starke Präsenz ausgezeichneter Forscherinnen - 2025 gehen zweit Drittel der Preise an Frauen!
Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich zu ihren herausragenden Leistungen.“
Der mit 5.000 Euro dotierte Danubius Award geht in diesem Jahr an Prof. Dr. Edit Iren Buzás, deren bahnbrechende Arbeiten im Bereich Zellbiologie und Immunologie richtungsweisende Impulse im wissenschaftlichen Diskurs weit über die Region hinaus setzen. Der Danubius Mid-career Award, dotiert mit 2.200 Euro, würdigt die Forschungen von Dr. Stoimir Kolarević im Bereich der mikrobiologischen Wasserqualität und abwasserbasierten Epidemiologie, die auch direkt dem Schutz der Donau zugutekommen. Beide zeichnen sich durch ihre exzellenten Forschungsergebnisse und ihre starke Vernetzung im Donauraum aus.
Seit 2014 werden auch die Danubius Young Scientist Awards (DYSA) verliehen, die die wissenschaftliche Exzellenz und das Innovationspotenzial der jungen Forschenden aus bis zu 14 Ländern des Donauraums sichtbar machen. Die Auswahl der Preisträger:innen erfolgt dabei durch eine Nominierung ihrer Institutionen und eine internationale Jury. Der Preis ist mit jeweils 1.350 Euro dotiert.
Die diesjährigen Preisträger:innen des DYSA 2025 sind:
Bosnien & Herzegowina
Ahatovic Hajro Anesa - Universität Sarajevo
Bulgarien
Zlatkov Angel - Bulgarische Akademie der Wissenschaften
Deutschland
Busch Felix - Universitätsklinikum TUM
Kroatien
Arbanas Ferreira Barbara - Exzellenzzentrum für Maritime Technologien
Moldau
Vicol Crina - Staatliche Universität Moldau
Montenegro
Kapić Amar - Mediterran-Universität Montenegro
Österreich:
Laštro Claudia - Universität Graz
Rumänien
Călinoiu Lavinia - Universität für Agrarwissenschaften und Veterinärmedizin Cluj-Napoca
Serbien
Radinović Kristina - Universität Belgrad
Slowakei
Sarakhman Olha - Slowakische Technische Universität Bratislava
Slowenien
Sterniša Meta - Universität Ljubljana
Tschechien
Nedelská Zuzana - Karls-Universität/Motol-Krankenhaus
Ungarn
Gerber Daniel - HUN-REN Institut für Archäogenomik
Ukraine
Kucheriv Olesia - Nationale Taras-Schewtschenko-Universität Kiew
