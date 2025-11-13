LOL Next: Spin-Off der Prime Video Original-Show LOL: Last One Laughing bei BAMBI angekündigt

München (OTS) -

Bei der diesjährigen BAMBI-Verleihung gab es eine Doppel-Ankündigung für Prime Video. Comedienne Hazel Brugger, BAMBI-Gewinnerin in der Kategorie Comedy, kündigte die neue Original-Show LOL Next an, in der sie zudem als Show Host fungiert.

LOL Next ist ein Spin-Off der erfolgreichen Original-Show LOL: Last One Laughing, die im nächsten Jahr ebenfalls eine siebte Staffel erhält, wie gewohnt mit Michael Bully Herbig, und bei der Hazel Brugger selbst in vier Staffeln als Teilnehmerin dabei war. Das etwas angepasste Showkonzept richtet sich an Comedy-Fans aller Generationen. Die Teilnehmenden sind zehn Comedy-Stars bekannt aus dem Internet, die täglich Millionen von Fans auf ihren Social-Media-Accounts begeistern und ihr volles Repertoire an Spontaneität und Kreativität einsetzen, um die anderen zum Lachen zu bringen, während sie selbst ernst bleiben. Das Spin-Off wird 2026 bei Prime Video erscheinen.

Mit sechs Staffeln und zwei Specials ist LOL: Last One Laughing das erfolgreichste und am längsten laufende deutsche Originalformat bei Prime Video. Die Erfolgsgeschichte wird 2026 mit der siebten Staffel mit Michael Bully Herbig fortgesetzt. Zusätzlich startet mit LOL Next ein Spin-off mit Hazel Brugger. Bei LOL Next versammeln sich die erfolgreichsten Social Media Comedy-Stars Deutschlands zur Nicht-Lachen-Challenge. Mit Hazel Brugger, die selbst in vier Staffeln als Teilnehmerin dabei war, konnte eine Comedy- und LOL-erfahrene Moderatorin gewonnen werden.

Prime-Mitglieder sehen die Showim Rahmen ihrer Mitgliedschaft, die niedrige Preise, komfortable Services und beste Unterhaltung in einer einzigen Mitgliedschaft für nur 8,99 EUR/Monat oder 89,90 EUR/Jahr vereint.

Darum geht es bei LOL Next: In vier Episoden begleitet LOL Next die Teilnehmer:innen bei ihrer Mission ernst zu bleiben, während sie ihre Kolleg:innen mit Stand-Up, Charakterkomik, Improvisation und vollem Körpereinsatz zum Lachen bringen wollen. Alles wird von über 40 Kameras eingefangen, während Gastgeberin Hazel Brugger in ihrem Kontrollraum jede Regung im Auge behält und einige Gimmicks steuert, um die Teilnehmer:innen kalt zu erwischen. Die Regeln wurden verschärft: Wer einmal lacht, fliegt raus. Am Ende winken wie gewohnt 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden. LOL Next ist eine Produktion von Constantin Entertainment, mit Otto Steiner als Produzent und Anna Knieper als Executive Producerin. Die Show ist ein Spin-Off von LOL: Last one Laughing, welches auf der erfolgreichen japanischen Original-Show Documental von HITOSHI MATSUMOTO basiert. Seit ihrem Start 2021 bricht die deutsche Adaption Rekorde bei Prime Video, wurde mit dem Deutschen Comedy Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und für den International Emmy nominiert.

Über Prime Video

Prime Video ist ein umfassendes Entertainment-Angebot, das Kund:innen eine umfangreiche Auswahl an Premium-Programmen in einer einzigen App bietet und auf Tausenden von Geräten verfügbar ist. Bei Prime Video können Kund:innen Programm individuell gestalten und finden ihre Lieblingsfilme, -serien, -dokumentationen und Live-Events - einschließlich der von Amazon MGM Studios produzierten Serien und Filme Fallout, Heads of State, Reacher, The Accountant 2, The Boys, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Der Sommer als ich schön wurde, LOL: Last One Laughing, The 50, Perfekt Verpasst und Maxton Hall - Die Welt zwischen uns; lizenzierte Fan-Favoriten wie Die Discounter und 7 vs. Wild; exklusive Sport-Unterhaltung wie das Highlightspiel der UEFA Champions League am Dienstag, US-Basketball mit NBA on Prime und das berühmteste Tennisturnier der Welt, The Championships, Wimbledon; und Sportdokumentationen wie Thomas Müller - Einer wie keiner. Prime Video ist einer von vielen Vorteilen im Rahmen der Prime-Mitgliedschaft, die Ersparnisse, Komfort und beste Unterhaltung bieten. Alle Kund:innen, unabhängig davon, ob sie eine Prime-Mitgliedschaft haben oder nicht, können auf Programme von Partnern über Prime Video-Zusatzkanäle wie RTL+, Paramount+, Apple TV+, DAZN und Sky WOW zugreifen, sowie auf fast 1.000 kostenlose, werbefinanzierte (FAST) Kanäle weltweit, Titel leihen oder kaufen und noch mehr Inhalte kostenlos mit Werbung genießen. Mit dem exklusiven X-Ray-Zugang können Kunden auch hinter die Kulissen ihrer Lieblingsfilme und -serien blicken. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.de/primevideo.