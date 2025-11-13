KV Handel: Betriebsversammlungen starten nach ergebnisloser zweiter Verhandlungsrunde

Wien (OTS) -

Die zweite Verhandlungsrunde für die 430.000 Angestellten und 20.000 Lehrlinge des österreichischen Handels wurde heute nach neun Verhandlungsstunden ergebnislos beendet. Seitens der Arbeitgeber erfolgte ein Angebot in der Höhe von 2,25%. Für die Gewerkschaft GPA ist das Angebot in dieser Form nicht akzeptabel, deshalb starten bereits in der kommenden Woche Betriebsversammlungen in ganz Österreich.

„Die heutigen Gespräche haben gezeigt, dass unsere Vorstellungen von einem fairen Abschluss immer noch deutlich auseinanderliegen. Wir erwarten in der nächsten Verhandlungsrunde ein verbessertes Angebot, das die Leistung der Beschäftigten anerkennt, sonst werden wir die nächsten Schritte setzen müssen!“, fasst Mario Ferrari, Chefverhandler der Gewerkschaft GPA die Lage zusammen.

Bereits in der vergangenen Woche wurde von den Betriebsrät:innen der Branche einstimmig eine Resolution verabschiedet alle notwendigen betriebsrätlichen und gewerkschaftlichen Maßnahmen zu unterstützen, sollte es in der zweiten Verhandlungsrunde zu keinem akzeptablen Angebot kommen. Als nächster Schritt folgen nun Betriebsversammlungen in ganz Österreich: „In der kommenden Woche werden wir die Beschäftigten in allen Bundesländern über den aktuellen Verhandlungsstand informieren und weitere Schritte beraten, sollte es auch in der nächsten Verhandlungsrunde zu keinem fairen Angebot kommen", betont Martin Müllauer, Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs Handel in der Gewerkschaft GPA und Betriebsratsvorsitzender der Morawa Buchhandlungen.

Die für die Verhandlungen relevante Inflationsrate liegt bei 3,0 Prozent – und damit nur 0,1 Prozentpunkte höher als jener Wert, der im Abschluss des Vorjahres eine Erhöhung von 2,9% vorgesehen hätte. „Deshalb haben wir heute angeboten, den im Vorjahr vereinbarten Wert für 2026 zu übernehmen und damit Planungssicherheit und Stabilität für alle Beteiligten zu ermöglichen. Doch seitens der Arbeitgeber scheint es kein Interesse an einer pragmatischen Lösung zu geben“, so Ferrari weiter. „Die Kolleginnen und Kollegen haben uns bereits bei unseren Betriebsrats-Konferenzen ihre volle Unterstützung zugesichert. Deshalb werden wir weiterhin mit allen Kolleginnen und Kollegen für einen fairen Abschluss kämpfen!", so Ferrari und Müllauer abschließend.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 24. November statt.