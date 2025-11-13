  • 13.11.2025, 17:46:32
Wöginger dankt Harald Mahrer für seinen Einsatz

ÖVP-Klubobmann hebt konstruktive Zusammenarbeit bei Regierungsverhandlungen hervor

Wien (OTS) - 

„Ich möchte Harald Mahrer meinen Dank für seinen jahrelangen Einsatz für Österreichs Wirtschaft und die Volkspartei aussprechen“, so ÖVP-Klubobmann August Wöginger. „Wir haben unzählige Stunden gemeinsam bei schwierigen Regierungsverhandlungen verbracht. Diese konstruktive Zusammenarbeit verbindet“, so Wöginger weiter. Er wünsche Mahrer das Allerbeste und zolle Mahrer Respekt für seine Arbeit als Staatssekretär, Bundesminister und Präsident der Österreichischen Wirtschaftskammer sowie des Wirtschaftsbundes, so Wöginger abschließend. (Schluss)

