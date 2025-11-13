- 13.11.2025, 17:22:32
- /
- OTS0197
EINLADUNG IV-Pressekonferenz: Entwicklungen in der Wirtschaftskammer für echte Strukturreformen nutzen
Mit IV-Präsident Georg Knill
Die jüngsten Entwicklungen in der Wirtschaftskammer haben den notwendigen Reformbedarf deutlich gezeigt, nun gilt es, tiefgreifende Veränderungen anzugehen, dazu zählen unter anderem die Modernisierung der Strukturen und eine gezielte Entlastung für Betriebe.
Welche Reformen braucht es aus Sicht des IV-Präsidiums, um das Vertrauen der Unternehmerinnen und Unternehmer in die Wirtschaftskammer und damit auch in die Sozialpartnerschaft wiederherzustellen?
Darüber informiert Sie IV-Präsident Georg Knill bei einer Pressekonferenz am Freitag, 14. November 2025 um 10 Uhr im IV-Media Center, Haus der Industrie.
Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen und ersuchen um Anmeldung unter: presse@iv.at
EINLADUNG IV-Pressekonferenz: Entwicklungen in der Wirtschaftskammer für echte Strukturreformen nutzen
Mit IV-Präsident Georg Knill
Datum: 14.11.2025, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Haus der Industrie
Schwarzenbergplatz 4
1031 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: marlena.mayer@iv.at
Website: https://www.iv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI