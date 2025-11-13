Wien (OTS) -

Die jüngsten Entwicklungen in der Wirtschaftskammer haben den notwendigen Reformbedarf deutlich gezeigt, nun gilt es, tiefgreifende Veränderungen anzugehen, dazu zählen unter anderem die Modernisierung der Strukturen und eine gezielte Entlastung für Betriebe.

Welche Reformen braucht es aus Sicht des IV-Präsidiums, um das Vertrauen der Unternehmerinnen und Unternehmer in die Wirtschaftskammer und damit auch in die Sozialpartnerschaft wiederherzustellen?

Darüber informiert Sie IV-Präsident Georg Knill bei einer Pressekonferenz am Freitag, 14. November 2025 um 10 Uhr im IV-Media Center, Haus der Industrie.

Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen und ersuchen um Anmeldung unter: presse@iv.at

EINLADUNG IV-Pressekonferenz: Entwicklungen in der Wirtschaftskammer für echte Strukturreformen nutzen

Mit IV-Präsident Georg Knill

Datum: 14.11.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Industrie

Schwarzenbergplatz 4

1031 Wien

Österreich