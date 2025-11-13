  • 13.11.2025, 17:22:32
  • /
  • OTS0197

EINLADUNG IV-Pressekonferenz: Entwicklungen in der Wirtschaftskammer für echte Strukturreformen nutzen

Mit IV-Präsident Georg Knill

Wien (OTS) - 

Die jüngsten Entwicklungen in der Wirtschaftskammer haben den notwendigen Reformbedarf deutlich gezeigt, nun gilt es, tiefgreifende Veränderungen anzugehen, dazu zählen unter anderem die Modernisierung der Strukturen und eine gezielte Entlastung für Betriebe.

Welche Reformen braucht es aus Sicht des IV-Präsidiums, um das Vertrauen der Unternehmerinnen und Unternehmer in die Wirtschaftskammer und damit auch in die Sozialpartnerschaft wiederherzustellen?

Darüber informiert Sie IV-Präsident Georg Knill bei einer Pressekonferenz am Freitag, 14. November 2025 um 10 Uhr im IV-Media Center, Haus der Industrie.

Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen und ersuchen um Anmeldung unter: presse@iv.at

EINLADUNG IV-Pressekonferenz: Entwicklungen in der Wirtschaftskammer für echte Strukturreformen nutzen

Mit IV-Präsident Georg Knill

Datum: 14.11.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Industrie
Schwarzenbergplatz 4
1031 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: marlena.mayer@iv.at
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright