Marchetti: „Danke an Harald Mahrer für den jahrelangen Einsatz für die Volkspartei und den Wirtschaftsbund“

Wien (OTS) -

„Harald Mahrer hat sich über viele Jahre um die Volkspartei und den Wirtschaftsbund verdient gemacht. Er war als Regierungsmitglied, Präsident des Wirtschaftsbundes sowie als WKO-Präsident Visionär und Kämpfer für Bildungsreformen, die Wissenschafts- und Forschungspolitik und den Wirtschaftsstandort. In keiner einfachen Situation war Mahrer maßgeblich an den Verhandlungen zur Bildung einer Regierung beteiligt. Für all diese Leistungen gebührt ihm große Dankbarkeit“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Nun gilt es, die Wirtschaftskammer auch in Zukunft als schlagkräftige Interessenvertretung für Österreichs Unternehmerinnen und Unternehmer aufzustellen. Denn Selbstständige sind es, die Arbeitsplätze schaffen, Leistungsträger unserer Gesellschaft sind und somit für Österreichs Aufschwung sorgen“, so Marchetti abschließend.