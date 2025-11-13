- 13.11.2025, 16:50:34
Wien startet Sharing-Offensive mit ivault: Der App, die Alltag, Umwelt und Geldbeutel entlastet
Teilen war noch nie so einfach: ivault verbindet Nachbarn, spart Ressourcen und belohnt nachhaltiges Handeln – ab sofort auch in Wien. Einfach ausleihen - statt neu kaufen.
- Nova Rock steht vor der Tür – aber kein Zelt zur Hand? Mit ivault leihst du dir schnell eines aus der Nachbarschaft.
- Die Terrasse braucht nach dem Winter dringend eine Reinigung? Statt einen Kärcher zu kaufen, leihst du dir einfach einen.
- Die WG-Party steht an – aber DJ-Set und Nebelmaschine fehlen noch? Auf ivault kannst du Event-Equipment schnell, unkompliziert und supergünstig ausleihen.
- Das neue Regal von Ikea will aufgebaut werden – aber ein eigener Akkuschrauber lohnt sich nicht? Leih ihn dir einfach über ivault.
Was du brauchst, ist oft nur ein paar Häuser entfernt.
Warum ivault wichtig ist:
- Echte Verdienstmöglichkeiten durch Sharing
- Belohnungssystem mit Eco Points und IVT-Token für nachhaltige und soziale Aktionen
- Mehr Miteinander in der Stadt · Reduzierung von Überkonsum, Verpackungen, Abfall
- Direkter Zugang zu Alltagsgegenständen – oft auch außerhalb der Geschäftszeiten
- Schnelle Hilfe durch Community-Boards, ‘Lost & Found’ und Amber Alerts
Zu selten benutzt – und zu oft gekauft:
- Akkuschrauber oder Bohrmaschinen für kleine Reparaturen
- Campingzelte für Outdoor-Abenteuer
- Kindersitze für das Auto bei Familienbesuch
- Transportboxen für Haustiere auf Reisen
- Kameras, GoPros und Dronen für besondere Anlässe
- DJ-Equipment für Events und Partys
- Schokobrunnen, Zuckerwatte und Popcorn-Maschine für den Kindergeburtstag
Was ivault alles kann:
- Peer-to-Peer Verleihplattform: keine Mittelsmänner
- Eco-Rewards: Eco points und IVT-Token für nachhaltige Nutzung
- Blockchain-Schutz: sichere, transparente Transaktionen
- Community Boards für Austausch und Tipps
- Lost & Found für verlorene Gegenstände
- Amber Alert für Notfälle
- Weltweit über 150.000 Installationen – Stand Oktober 2025
- Patente: Patentierte "Digital Twin"-Technologie für fälschungssichere Gegenstandszuordnung
- Vertrauen: Erwähnt in CNN Money, Handelsblatt, Binance Live, International Blockchain Conference u. v. m.
- Bühnenpräsenz: Präsentationen auf u. a. der WAIB-Monaco, Token2049 Singapore, Zebu Live London
Wiener Wurzeln, globale Vision:
- Arman Sarhaddar, Gründer und CEO: Geboren und aufgewachsen in Wien. Nach Jahren in der internationalen Finanzwelt und als Blockchain-Pionier bringt er die Idee einer faireren, nachhaltigeren Welt in seine Heimatstadt zurück.
- Remy van Donk, Brand Director und Creative Mind: Kreativer Visionär, der den Großteil seines Lebens in Wien verbrachte. Er verbindet Wiener Lokalkolorit mit internationaler Innovationskraft und positioniert ivault als Synonym für Sharing.
- Vivi Lou, Social Media Executive: Gebürtige Wienerin, kommt ursprünglich aus der Psychologie, verbindet Menschen – früher im Gespräch, heute über die Technologie. Bei ivault ist sie für Kommunikation und Reichweiten verantwortlich.
- Gülay Hancer, Social Media Country Manager: Zwischen Wien und Istanbul zuhause. Mit Gespür für Sprache, Timing und Zielgruppen stärkt Gülay ivaults Markenauftritt.
Von Wien in die Welt – und mit einer neuen Idee wieder zurück.
Stimmen aus der Community:
- Sabina (drei Kinder, lebt am Stadtrand): "Hab schnell ein Kinderfahrrad gebraucht. Auf ivault eines gefunden, 30 Minuten später war alles geregelt."
- Herr Doujak (Pensionist, Hobbygärtner): "Für die Terrasse reicht's, wenn ich mir hin und wieder den Kärcher vom Nachbarn ausborg. Hab ja eh kaum Platz in meiner Scheune."
- Sarah (Studentin): „Für unsere spontane Wohnheim-Party haben wir eine Diskokugel gebraucht. Auf ivault gefunden - für nur 10 Euro, mega Stimmung!”
- Tristan (freier Fotograf): "Hab noch eine ältere Fuji, die ich kaum verwende. Jetzt habe ich sie schon einige Male über ivault verliehen!”
Was ivault konkret bewirkt:
- Weniger Ressourcenverschwendung: Ein Akkuschrauber wird im Durchschnitt nur 16 Minuten aktiv genutzt – und liegt danach oft jahrelang ungenutzt im Kasten. Teilen statt kaufen verlängert die Nutzungsdauer und reduziert Überproduktion.
- Kosteneinsparung für Nutzer:innen: Mieten statt kaufen spart pro Jahr mehrere hundert Euro.
- Einkommensquelle für Sharing-Hosts: Nutzer:innen verdienen monatlich zwischen 50 und 200 Euro mit ungenutzten Dingen – von Campingzubehör bis Fotokamera.
- CO₂-Einsparung: Durch jede geteilte Nutzung entfallen Herstellung, Transport und Verpackung eines neuen Produkts – das spart im Schnitt 6 bis 50 kg CO₂ je nach Produktkategorie.
- Stärkung der Kreislaufwirtschaft: Jedes Objekt wird länger genutzt, statt im Regal zu verstauben.
Pressematerialien und Links:
- Website: www.ivault.at
- www.ivault.io (web3 & Token, Englisch)
- App-Download: Google Play Store | Apple App Store
- YouTube-Channel: https://www.youtube.com/@ivaultApp
- Instagram: https://www.instagram.com/ivault.app/
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ivaultio
- Presskit Gründer, CEO https://brand.ivault.app/wp-content/uploads/2025/02/speaker_kit_Arman_Sarhaddar_Crypto.pdf (Englisch)
- Brandkit & Fotomaterial auf Anfrage: rv@vaultsecurity.io
Teilen ist kein Trend, sondern Teil der Lösung – und ivault bringt sie dorthin, wo es zählt: in den Alltag der Stadt. Jetzt mehr erfahren, Interview vereinbaren oder über neue Sharing-Trends berichten? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
