Wien startet Sharing-Offensive mit ivault: Der App, die Alltag, Umwelt und Geldbeutel entlastet

Teilen war noch nie so einfach: ivault verbindet Nachbarn, spart Ressourcen und belohnt nachhaltiges Handeln – ab sofort auch in Wien. Einfach ausleihen - statt neu kaufen.

Nova Rock steht vor der Tür – aber kein Zelt zur Hand? Mit ivault leihst du dir schnell eines aus der Nachbarschaft.

Was du brauchst, ist oft nur ein paar Häuser entfernt.

Warum ivault wichtig ist:

Echte Verdienstmöglichkeiten durch Sharing

Belohnungssystem mit Eco Points und IVT-Token für nachhaltige und soziale Aktionen

Mehr Miteinander in der Stadt · Reduzierung von Überkonsum, Verpackungen, Abfall

Direkter Zugang zu Alltagsgegenständen – oft auch außerhalb der Geschäftszeiten

Schnelle Hilfe durch Community-Boards, ‘Lost & Found’ und Amber Alerts

Zu selten benutzt – und zu oft gekauft:

Akkuschrauber oder Bohrmaschinen für kleine Reparaturen

Campingzelte für Outdoor-Abenteuer

Kindersitze für das Auto bei Familienbesuch

Transportboxen für Haustiere auf Reisen

Kameras, GoPros und Dronen für besondere Anlässe

DJ-Equipment für Events und Partys

Schokobrunnen, Zuckerwatte und Popcorn-Maschine für den Kindergeburtstag

Was ivault alles kann:

Peer-to-Peer Verleihplattform: keine Mittelsmänner

Eco-Rewards: Eco points und IVT-Token für nachhaltige Nutzung

Blockchain-Schutz: sichere, transparente Transaktionen

Community Boards für Austausch und Tipps

Lost & Found für verlorene Gegenstände

Amber Alert für Notfälle

Weltweit über 150.000 Installationen – Stand Oktober 2025

Patente: Patentierte "Digital Twin"-Technologie für fälschungssichere Gegenstandszuordnung

Vertrauen: Erwähnt in CNN Money, Handelsblatt, Binance Live, International Blockchain Conference u. v. m.

Bühnenpräsenz: Präsentationen auf u. a. der WAIB-Monaco, Token2049 Singapore, Zebu Live London

Wiener Wurzeln, globale Vision:

Arman Sarhaddar, Gründer und CEO: Geboren und aufgewachsen in Wien. Nach Jahren in der internationalen Finanzwelt und als Blockchain-Pionier bringt er die Idee einer faireren, nachhaltigeren Welt in seine Heimatstadt zurück.

Remy van Donk, Brand Director und Creative Mind: Kreativer Visionär, der den Großteil seines Lebens in Wien verbrachte. Er verbindet Wiener Lokalkolorit mit internationaler Innovationskraft und positioniert ivault als Synonym für Sharing.

Vivi Lou, Social Media Executive: Gebürtige Wienerin, kommt ursprünglich aus der Psychologie, verbindet Menschen – früher im Gespräch, heute über die Technologie. Bei ivault ist sie für Kommunikation und Reichweiten verantwortlich.

Gülay Hancer, Social Media Country Manager: Zwischen Wien und Istanbul zuhause. Mit Gespür für Sprache, Timing und Zielgruppen stärkt Gülay ivaults Markenauftritt.

Von Wien in die Welt – und mit einer neuen Idee wieder zurück.

Stimmen aus der Community:

Sabina (drei Kinder, lebt am Stadtrand): "Hab schnell ein Kinderfahrrad gebraucht. Auf ivault eines gefunden, 30 Minuten später war alles geregelt."

Herr Doujak (Pensionist, Hobbygärtner): "Für die Terrasse reicht's, wenn ich mir hin und wieder den Kärcher vom Nachbarn ausborg. Hab ja eh kaum Platz in meiner Scheune."

Sarah (Studentin): „Für unsere spontane Wohnheim-Party haben wir eine Diskokugel gebraucht. Auf ivault gefunden - für nur 10 Euro, mega Stimmung!”

Tristan (freier Fotograf): "Hab noch eine ältere Fuji, die ich kaum verwende. Jetzt habe ich sie schon einige Male über ivault verliehen!”

Was ivault konkret bewirkt:

Weniger Ressourcenverschwendung: Ein Akkuschrauber wird im Durchschnitt nur 16 Minuten aktiv genutzt – und liegt danach oft jahrelang ungenutzt im Kasten. Teilen statt kaufen verlängert die Nutzungsdauer und reduziert Überproduktion.

Kosteneinsparung für Nutzer:innen: Mieten statt kaufen spart pro Jahr mehrere hundert Euro.

Einkommensquelle für Sharing-Hosts: Nutzer:innen verdienen monatlich zwischen 50 und 200 Euro mit ungenutzten Dingen – von Campingzubehör bis Fotokamera.

CO₂-Einsparung: Durch jede geteilte Nutzung entfallen Herstellung, Transport und Verpackung eines neuen Produkts – das spart im Schnitt 6 bis 50 kg CO₂ je nach Produktkategorie.

Stärkung der Kreislaufwirtschaft: Jedes Objekt wird länger genutzt, statt im Regal zu verstauben.

Teilen ist kein Trend, sondern Teil der Lösung – und ivault bringt sie dorthin, wo es zählt: in den Alltag der Stadt. Jetzt mehr erfahren, Interview vereinbaren oder über neue Sharing-Trends berichten? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!