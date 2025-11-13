  • 13.11.2025, 16:50:34
Wien startet Sharing-Offensive mit ivault: Der App, die Alltag, Umwelt und Geldbeutel entlastet

Rent anything to anyone. Earn cash and rewards with stuff you barely use. With zero risk to privacy.
 

Teilen war noch nie so einfach: ivault verbindet Nachbarn, spart Ressourcen und belohnt nachhaltiges Handeln – ab sofort auch in Wien. Einfach ausleihen - statt neu kaufen.

  • Nova Rock steht vor der Tür – aber kein Zelt zur Hand? Mit ivault leihst du dir schnell eines aus der Nachbarschaft.
  • Die Terrasse braucht nach dem Winter dringend eine Reinigung? Statt einen Kärcher zu kaufen, leihst du dir einfach einen.
  • Die WG-Party steht an – aber DJ-Set und Nebelmaschine fehlen noch? Auf ivault kannst du Event-Equipment schnell, unkompliziert und supergünstig ausleihen.
  • Das neue Regal von Ikea will aufgebaut werden – aber ein eigener Akkuschrauber lohnt sich nicht? Leih ihn dir einfach über ivault.

Was du brauchst, ist oft nur ein paar Häuser entfernt.

Warum ivault wichtig ist:

  • Echte Verdienstmöglichkeiten durch Sharing
  • Belohnungssystem mit Eco Points und IVT-Token für nachhaltige und soziale Aktionen
  • Mehr Miteinander in der Stadt · Reduzierung von Überkonsum, Verpackungen, Abfall
  • Direkter Zugang zu Alltagsgegenständen – oft auch außerhalb der Geschäftszeiten
  • Schnelle Hilfe durch Community-Boards, ‘Lost & Found’ und Amber Alerts

Zu selten benutzt – und zu oft gekauft:

  • Akkuschrauber oder Bohrmaschinen für kleine Reparaturen
  • Campingzelte für Outdoor-Abenteuer
  • Kindersitze für das Auto bei Familienbesuch
  • Transportboxen für Haustiere auf Reisen
  • Kameras, GoPros und Dronen für besondere Anlässe
  • DJ-Equipment für Events und Partys
  • Schokobrunnen, Zuckerwatte und Popcorn-Maschine für den Kindergeburtstag

Was ivault alles kann:

  • Peer-to-Peer Verleihplattform: keine Mittelsmänner
  • Eco-Rewards: Eco points und IVT-Token für nachhaltige Nutzung
  • Blockchain-Schutz: sichere, transparente Transaktionen
  • Community Boards für Austausch und Tipps
  • Lost & Found für verlorene Gegenstände
  • Amber Alert für Notfälle
  • Weltweit über 150.000 Installationen – Stand Oktober 2025
  • Patente: Patentierte "Digital Twin"-Technologie für fälschungssichere Gegenstandszuordnung
  • Vertrauen: Erwähnt in CNN Money, Handelsblatt, Binance Live, International Blockchain Conference u. v. m.
  • Bühnenpräsenz: Präsentationen auf u. a. der WAIB-Monaco, Token2049 Singapore, Zebu Live London

Wiener Wurzeln, globale Vision:

  • Arman Sarhaddar, Gründer und CEO: Geboren und aufgewachsen in Wien. Nach Jahren in der internationalen Finanzwelt und als Blockchain-Pionier bringt er die Idee einer faireren, nachhaltigeren Welt in seine Heimatstadt zurück.
  • Remy van Donk, Brand Director und Creative Mind: Kreativer Visionär, der den Großteil seines Lebens in Wien verbrachte. Er verbindet Wiener Lokalkolorit mit internationaler Innovationskraft und positioniert ivault als Synonym für Sharing.
  • Vivi Lou, Social Media Executive: Gebürtige Wienerin, kommt ursprünglich aus der Psychologie, verbindet Menschen – früher im Gespräch, heute über die Technologie. Bei ivault ist sie für Kommunikation und Reichweiten verantwortlich.
  • Gülay Hancer, Social Media Country Manager: Zwischen Wien und Istanbul zuhause. Mit Gespür für Sprache, Timing und Zielgruppen stärkt Gülay ivaults Markenauftritt.

Von Wien in die Welt – und mit einer neuen Idee wieder zurück.

Stimmen aus der Community:

  • Sabina (drei Kinder, lebt am Stadtrand): "Hab schnell ein Kinderfahrrad gebraucht. Auf ivault eines gefunden, 30 Minuten später war alles geregelt."
  • Herr Doujak (Pensionist, Hobbygärtner): "Für die Terrasse reicht's, wenn ich mir hin und wieder den Kärcher vom Nachbarn ausborg. Hab ja eh kaum Platz in meiner Scheune."
  • Sarah (Studentin): „Für unsere spontane Wohnheim-Party haben wir eine Diskokugel gebraucht. Auf ivault gefunden - für nur 10 Euro, mega Stimmung!”
  • Tristan (freier Fotograf): "Hab noch eine ältere Fuji, die ich kaum verwende. Jetzt habe ich sie schon einige Male über ivault verliehen!”

Was ivault konkret bewirkt:

  • Weniger Ressourcenverschwendung: Ein Akkuschrauber wird im Durchschnitt nur 16 Minuten aktiv genutzt – und liegt danach oft jahrelang ungenutzt im Kasten. Teilen statt kaufen verlängert die Nutzungsdauer und reduziert Überproduktion.
  • Kosteneinsparung für Nutzer:innen: Mieten statt kaufen spart pro Jahr mehrere hundert Euro.
  • Einkommensquelle für Sharing-Hosts: Nutzer:innen verdienen monatlich zwischen 50 und 200 Euro mit ungenutzten Dingen – von Campingzubehör bis Fotokamera.
  • CO₂-Einsparung: Durch jede geteilte Nutzung entfallen Herstellung, Transport und Verpackung eines neuen Produkts – das spart im Schnitt 6 bis 50 kg CO₂ je nach Produktkategorie.
  • Stärkung der Kreislaufwirtschaft: Jedes Objekt wird länger genutzt, statt im Regal zu verstauben.

Pressematerialien und Links:

Teilen ist kein Trend, sondern Teil der Lösung – und ivault bringt sie dorthin, wo es zählt: in den Alltag der Stadt. Jetzt mehr erfahren, Interview vereinbaren oder über neue Sharing-Trends berichten? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

