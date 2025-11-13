Magisches Jubiläum: ILLUMINA im Schlosspark Laxenburg feiert 5. Geburtstag

Wien/Laxenburg (OTS) -

Auch 2025 verwandelt sich der Schlosspark Laxenburg in ein leuchtendes Wintermärchen: ILLUMINA – Österreichs größter Lichtergarten feiert heuer sein 5-jähriges Jubiläum und läutet am 14. November 2025 die festliche Zeit des Jahres ein. Unter dem Motto „5 Jahre Magie, Licht & Staunen“ erwartet Besucher:innen ein neu gestalteter Rundweg mit zahlreichen Highlights.



Über 3 Kilometer Staunen

Seit seiner Premiere 2020 hat sich ILLUMINA zu einem Fixpunkt der Winterzeit entwickelt und begeistert jährlich weit über 100.000 Gäste. Zum Jubiläum präsentieren internationale Lichtkünstler:innen erneut ihre Installationen entlang des über drei Kilometer langen Weges durch den Schlosspark. Eine spektakuläre Laser- und Wassershow im Burgteich sowie farbenprächtige Projektionen auf der historischen Franzensburg warten ebenso wieder auf Besucher:innen, wie der Sprechende Baum, der sich eine neue Geschichte für seine kleinen Fans ausgedacht hat. Zahlreiche neue Lichtkunstwerke laden nicht nur zum Staunen, sondern auch zum Mitmachen ein – mit modernster Lichttechnik und eindrucksvollen interaktiven Effekten.

Sorgenfreie Anreise mit PKW, Shuttlebus und „Öffis“

Insgesamt drei Parkplätze in Gehdistanz zum Haupteingang stehen ILLUMINA-Besucher:innen kostenfrei zur Verfügung. Wer auf das Auto verzichten möchte, hat heuer mehr Optionen denn je: Neben dem Shuttlebus, der freitags bis sonntags vom Wiener Hauptbahnhof nach Laxenburg und retour fährt, gibt es erstmals eine Kooperation mit der ÖBB. Das ÖBB-Plus-Kombiticket ermöglicht nicht nur die bequeme An- und Abreise aus ganz Österreich, sondern auch einen vergünstigten Eintritt in den Lichtergarten.

Vergünstigungen und Gastronomie

ILLUMINA ist in vielen Familien mittlerweile Tradition. Deshalb besuchen 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder den Lichtergarten montags und donnerstags mit dem „Familienticket“ günstiger. Paaren ermöglicht das rabattierte „Paarzeit-Ticket“ den Eintritt ab 19:30 Uhr in den bereits ruhigeren, besonders romantischen Rundweg. Zwei Gastrozonen entlang des Rundwegs laden mit traditionellen und winterlichen Schmankerln erneut zum Rasten und Genießen ein.



Sichern Sie sich rasch Ihr Ticket für ILLUMINA – Österreichs größten Lichtergarten. Besonders die Advent- und Ferienzeit ist sehr beliebt. Infos & Tickets: www.lichtergarten.at