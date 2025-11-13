Götze/Schwarz: „Betonminister Hanke asphaltiert unsere Zukunft“

Wien (OTS) -

„Zukunftsvergessen und verkehrspolitisch kontraproduktiv“, nennt Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen, die heute verkündete Aufnahme des Lobautunnels in das ASFINAG-Bauprogramm durch Verkehrsminister Hanke. „Ein Klimacheck sowie mehrere Studien belegen klar, dass eine Autobahn durch die Lobau zu mehr Verkehr führen wird und nicht zu einer versprochenen Entlastung. Betonminister Hankes ideologiegetriebene Entscheidung ignoriert diese Fakten sowie das Interesse der Menschen einfach“, kritisiert Götze.

Auch der Budgetsprecher der Grünen, Jakob Schwarz, argumentiert gegen den Bau des Tunnels: „Die Erhaltungskosten der ASFINAG für das bestehende Straßennetz sind bereits explodiert und seit 2015 um 76 Prozent gestiegen. Prognosen zeigen in den nächsten fünf Jahren einen weiteren Anstieg um über 40 Prozent oder fast 400 Mio. Euro - und das nur beim Erhalt der bestehenden Autobahnen. Und während alle Menschen in Österreich zum Sparen und zum Verzicht aufgerufen sind, ruft die Bundesregierung jetzt neue, milliardenschwere Autobahnprojekte aus, die die ASFINAG nur über Schulden stemmen kann. Budgetpolitisch ist das ein Desaster“, sagt Schwarz.