Vom Boardwalk bis zum Park Place - Atlantic City lädt ein auf eine echte Monopoly-Reise voller Glanz, Geschichte und salziger Abenteuer (F

Wien (OTS) -

Atlantic City - schon der Name klingt nach leuchtenden Neonfarben, nach Musik, nach Wellen, die im Abendlicht glitzern. Die Stadt an der Küste von New Jersey, oft als "Las Vegas der Ostküste" bezeichnet, ist seit über einem Jahrhundert ein Ort, an dem sich Träume, Glück und Sehnsucht begegnen. Zwischen Casinos, Shows und der legendären Gastfreundschaft entfaltet sich eine einzigartige Atmosphäre voller Energie und Eleganz. Wer hinter die Fassade aus Glamour und Entertainment blickt, entdeckt eine faszinierende Mischung aus Geschichte, Meer, Popkultur und zeitloser Nostalgie - eine Stadt, die viel mehr ist als nur ein Ort des Spiels.

Das Herz von Atlantic City schlägt am Wasser, auf dem berühmten Atlantic City Boardwalk, "America's Original Boardwalk", der seit 1870 das Stadtbild prägt. Damals war er der erste seiner Art weltweit und wurde rasch zum Symbol für Freizeit, Sommer und das Leben am Meer. Heute zieht sich die historische Promenade über acht Kilometer entlang der Küste - flankiert von Boutiquen, Fahrgeschäften, eleganten Hotels, funkelnden Casinos und dem Duft von Zuckerwatte und Meer. Abends wird der Boardwalk zur Bühne: Live-Musik, Straßenkünstler und Shows unter freiem Himmel sorgen für eine unvergleichliche Atmosphäre.

Zwischen nostalgischer Vergangenheit und modernem Vergnügen erhebt sich der legendäre Steel Pier, einst Schauplatz für Akrobaten und Reiter, heute eine glitzernde Welt aus Fahrgeschäften, Musik und Lichtern. Nur wenige Schritte entfernt glänzt die Jim Whelan Boardwalk Hall: Ein Meisterwerk des Art-Déco-Stils mit der größten Pfeifenorgel der Welt. Hier finden Boxkämpfe, Miss-America-Wahlen und unzählige Konzerte statt - ein Ort, an dem sich Geschichte und Glamour vereinen. Und wenn die Nacht hereinbricht, pulsiert Atlantic City im Rhythmus seines Nightlifes: von spektakulären Shows über Rooftop-Bars bis zu Clubs, in denen Stars und Besucher Seite an Seite feiern.

Doch das wahre Herz der Stadt liegt auch in ihren kleinen Geschichten, wie jener um das Salt Water Taffy, die berühmte Süßigkeit, die hier erfunden wurde. Der Legende nach entstand sie Ende des 19. Jahrhunderts, als ein Süßwarenladen nach einer Sturmflut vom Meerwasser überflutet wurde und der Besitzer die weichen Bonbons kurzerhand als "Salt Water Taffy" verkaufte. Heute gehören die weichen Toffees ebenso zum Stadtbild wie das leuchtende Riesenrad oder das Absecon Lighthouse, der älteste noch erhaltene Leuchtturm von New Jersey, von dessen Spitze aus man bei Sonnenuntergang den wohl schönsten Blick über Stadt, Strand und Ozean genießt.

Wie die Geschichte um das Salt Water Taffy zeigt, steckt Atlantic City voller ikonischer Momente, so auch in der Popkultur. Wer je eine Runde der originalen US-Version von Monopoly gespielt hat, kennt die Straßennamen: von Baltic Avenue über Park Place bis zum Boardwalk. So wird ein Spaziergang durch die Stadt zu einer lebendigen Reise über das Spielfeld amerikanischer Historie.

Ein Stück surrealer Küstenromantik erwartet Reisende südlich der Stadt, wo Lucy the Elephant, die 20 Meter hohe hölzerne Elefantendame, majestätisch über Margate City wacht. Sie ist Amerikas älteste Straßenattraktion und Symbol der charmanten Exzentrik der Region.

Doch so viel Geschichte, Glanz und Glücksspiel Atlantic City auch umgeben, die Stadt ist und bleibt ein Ort des Meeres. Die Strände, die sich kilometerweit entlang der Küste ziehen, bilden den sanften Kontrast zur Energie der Casinos. Tagsüber tauchen Surfer in die Wellen, Familien genießen Sonne und Sand, und abends färbt sich der Himmel in tiefe Orangetöne, während die Hotellichter wie Sterne im Wasser schimmern.

Hier entsteht eine Atmosphäre, die einzigartig ist: eine Mischung aus Seaside Glamour, Lebensfreude und Nostalgie. Atlantic City hat den Rhythmus des Meeres im Blut: mal ruhig, mal stürmisch. Eine Stadt, die sich immer wieder neu erfindet, ohne ihre Seele zu verlieren.

Für österreichische Reisende gibt es dabei einen besonderen Vorteil: Mit Amerikareisen.at steht Ihnen der einzige spezialisierte Anbieter für USA-Reisen in Österreich zur Seite. Als Familienbetrieb mit jahrzehntelanger Erfahrung kennt man dort nicht nur die bekannten Highlights, sondern auch die versteckten Perlen, die eine Reise nach Atlantic City unvergesslich machen. Von der Beratung bis zur individuellen Reiseplanung - hier wird jede Reise zu einem maßgeschneiderten Erlebnis.

Wer Atlantic City wirklich erleben möchte, findet in der Mietwagenreise von New York bis Washington D.C. die perfekte Kombination aus Urbanität, Geschichte und Küstenflair. Sie verbindet pulsierende Metropolen mit maritimer Leichtigkeit und zeigt, wie abwechslungsreich die Ostküste der USA sein kann.

www.amerikareisen.at