Wir leben in bewegten Zeiten. Fachkräftemangel, CO2-Einsparungen, Hybride Kriegsführung — Immobilien stehen immer im Fokus

Marco Porak, Generaldirektor IBM Österreich und Ursula Schöneborn-Siligan, CFO MIC Customs Solution stellen den MitarbeiterInnen in den Mittelpunkt und optimieren ihre Arbeitswelten, um Zugehörigkeit zu fördern. Das Büro ist nicht mehr ein Ort der Anwesenheit, sondern der Energie, des Austauschs, der Inspiration. Das macht sich durch geringe Fluktuation positiv bemerkbar. In die genutzten Flächen wird investiert, diese werden aber heftig reduziert, um Kosten zu sparen.

Wie man die gesetzlichen Anforderungen effizient umsetzen kann, zeigte Burghauptmann Reinhold Sahl. Er nutzt die Daten nicht nur für das Reporting, sondern setzt in einem Forschungsprojekt mit TU Wien und Stanford University auf KI zur Optimierung des Ressourceneinsatzes und auch hier zur Kostenoptimierung.

Dass ESG weiter ein wesentliches Thema im Immobilienwesen sein wird, prophezeite Dennis Pietzka von PwC. Zurzeit gäbe es ein „Stop-the-clock“, um sinnvolle Reduktion des Aufwandes zu erreichen. Es werden zwar weniger Unternehmen betroffen sein, aber sie werden quantitative Kennwerte auf Basis der Betriebsdaten berichten müssen.

Parallel dazu nehmen die Angriffe auf Infrastruktur immer mehr zu, daher müssen Sicherheitsniveaus von Netz -und Informationssystemen (NIS 2) um Gebäudeaspekte erweitert werden. Hier geht es vor allem um ein Business Continuity Management: Sprich, dass auch im Krisenfall eines Angriffs, der Betrieb weiterarbeiten kann.

Dass internationale Zusammenarbeit immer wichtiger wird, zeigt auch dass der IFM-Kongress den Auftakt für die Winter School von TU Wien und das renommierte IIT-Bombay bildet, um im Bereich Immobilienwesen und Nachhaltigkeit gemeinsam Innovationen zu generieren. Somit ist es Prof. Redlein gelungen, mit seiner Expertise nicht nur in Europa und den USA, sondern auch in Asien, gefragter Experte zu sein.

