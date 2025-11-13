  • 13.11.2025, 15:05:33
  • /
  • OTS0173

Nationalrat tagt am 19. und 20. November

Beschleunigung von Großverfahren, Abschaffung der Klebevignette für die Autobahnmaut

Wien (PK) - 

Die Präsidialkonferenz des Nationalrats hat sich heute auf zwei Plenartage kommenden Mittwoch und Donnerstag verständigt, wobei die meisten zur Debatte stehenden Gesetzesvorlagen aus dem Verkehrsbereich kommen werden. Der erste Plenartag beginnt mit einer Aktuellen Stunde der FPÖ, der zweite Sitzungstag mit einer Fragestunde mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr.

Am Mittwoch liegt eine Novellierung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes zur Beschleunigung von Großverfahren zur Beschlussfassung vor. So sollen die Bestimmungen für Großverfahren künftig schon bei 50 - statt 100 - Beteiligten angewendet werden und Fristen für Vorbringen gesetzt werden können. Wahrscheinlich in der Minderheit bleiben zwei Gesetzesanträge der FPÖ, die an diesem Tag ebenfalls im Plenum debattiert werden. Darin geht es darum, Mann und Frau als biologische Geschlechter im Staatsgrundgesetz zu verankern und die 2024 beschlossene Novellierung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes wieder rückgängig zu machen.

Am Donnerstag sind Gesetzesbeschlüsse aus dem Verkehrsbereich zu erwarten. So ist etwa vorgesehen, die Klebevignette für die Autobahnmaut vollständig durch die "digitale Vignette" zu ersetzen. Durch eine stärkere Berücksichtigung des Verursacherprinzips bei den Schleusenanlagen auf der Donau will sich der Bund außerdem Ausgleichszahlungen an die Wasserstraßenbetriebsgesellschaft "via donau" ersparen. Eine Novellierung des Hochleistungsstreckengesetzes soll mehr Rechtssicherheit und eine Beschleunigung von Ausbauprojekten im Bereich der Schiene bringen. Weiters ist geplant, das CEMT-System zur Genehmigung grenzüberschreitender Gütertransporte zu digitalisieren. Beim sogenannten Zweiten EU-Informationssysteme-Anpassungsgesetz, das ebenfalls am Donnerstag am Programm steht, geht es um die Implementierung des neuen Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems ETIAS sowie die Herstellung der Interoperabilität zwischen verschiedenen Datenbanken im Bereich der inneren Sicherheit. Ziel von ETIAS ist es, Informationslücken bei visumsfreien Einreisen von Drittstaatsangehörigen durch automatische Datenabgleiche zu schließen.

Neben diesen Gesetzesvorhaben wird sich der Nationalrat an den beiden Tagen mit zahlreichen Entschließungsanträgen und Berichten befassen. Zudem sind drei Erste Lesungen von Gesetzesanträgen geplant. Die Freiheitlichen fordern eine Wahrheitspflicht bei der Beantwortung parlamentarischer Anfragen, Live-Übertragungen aus parlamentarischen Untersuchungsausschüssen und die Abschaffung der Flugabgabe. (Schluss) gs/keg

Rückfragen & Kontakt

Pressedienst der Parlamentsdirektion
Parlamentskorrespondenz
Tel. +43 1 40110/2272
pressedienst@parlament.gv.at
www.parlament.gv.at/Parlamentskorrespondenz

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright