Maurer: NEOS haben jeden Anspruch aufgegeben, allen Kindern die Flügel zu heben

Wien (OTS) -

„Nach knapp acht Monaten im Amt hat Bildungsminister Wiederkehr jede bildungspolitische Ambition aufgegeben. Seine Grundsatzrede ignoriert die Chancenungleichheit in unserem Bildungssystem komplett“, kritisiert die Bildungssprecherin der Grünen, Sigi Maurer, die heutige Grundsatzrede des Bildungsministers.

„Der Anspruch, allen Kindern die Möglichkeit auf gute Bildung zu geben, wie ihn einst NEOS-Gründer Matthias Strolz mit dem Slogan ‚allen Kindern Flügel heben‘ formuliert hat, ist längst Geschichte. Wiederkehr hat diesen Anspruch aufgegeben“, so Maurer.

Kein Wort habe der Minister über eine gemeinsame Schule für alle Kinder, über Inklusion, oder über eine Elementarbildung, die mit individueller Unterstützung beginnt, verloren. „Während Lehrer:innen aufgrund fehlender Unterstützung überlastet sind und ständig neue Aufgaben übernehmen müssen, weil es an administrativem Personal und Schulsozialarbeit fehlt, will sich Wiederkehr der Ausarbeitung neuer Lehrpläne widmen. Papier ist geduldig – aber Schüler:innen, Eltern und Lehrkräfte brauchen jetzt Unterstützung“, stellt Maurer klar.

„Jedes Kind in unserem Land muss die Möglichkeit haben, sich zu entfalten, Freude am Lernen und Entdecken zu entwickeln und in einem sicheren Umfeld aufwachsen zu können“, betont Maurer. „Doch der Druck, der auf Eltern lastet – wenn Kinder mit zehn Jahren getrennt werden, wenn Nachhilfe zur Voraussetzung für Bildungserfolg wird und sich viele das gar nicht leisten können – zeigt, wie groß die soziale Schieflage ist. Genau darüber hätte ein Bildungsminister sprechen müssen.“

Maurer abschließend: „Statt echter Reformen und mehr Gerechtigkeit gibt es von Wiederkehr nur warme Worte. Die NEOS haben ihren bildungspolitischen Anspruch verloren – Flügel hebt hier niemand mehr.“