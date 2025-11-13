Highlights auf ORF KIDS ab 14. November: Erstes Semifinale bei „Die Superklasse“ mit Oberösterreich, Steiermark und Salzburg

Wien (OTS) -

Auf dem ORF-KIDS-Programm gibt es wieder zahlreiche Highlights für das jüngste Publikum: „Hallo, was machst du?“ fragt am 14. November eine Reitlehrerin und „Digital verbunden“ ist das Thema in einer neuen Ausgabe der „Cyberkids“ am 16. November. „Designer Nicolas“ steht, ebenfalls am 16. November, im Mittelpunkt einer neuen „Mini Spezial“-Ausgabe. Besonders spannend wird es bei der „Superklasse“ am 15. November, wenn die Vorrundensieger aus Oberösterreich, Steiermark und Salzburg im ersten Semifinale – um 8.35 Uhr im Stream und on demand auf kids.ORF.at – mit Wissen und Kreativität um den Aufstieg ins große Finale spielen.

Außerdem startete am 9. November auf ORF KIDS und in der ORF-KIDS-App anlässlich der Buch Wien, die seit 12. November stattfindet, ein besonderer Bücherschwerpunkt mit einer Folge des neuen Wissensmagazins „Checkbox“ mit Fanny Stapf, einer neuen Folge des Talkformats „Was geht?“ zum Thema Geschichten, einem ganz neuen „Bilderbuchkino – Gig Gürtelmull machts anders“ (16. November) und exklusiv in der ORF-KIDS-APP neuen „MINI Spezial“-Ausgaben rund um das Thema „Buch“ seit 10. November.

Serienweise Neues gibt es mit dem Serienstart von „Mister Paper“ (14. November) und dem Start einer neuen Staffel „Das große Backen Kids – Englands jüngste Bäcker“. Als Sonntagsfilm steht ein Wiedersehen mit „Die Biene Maja – Freundschaft ist dicker als Honig“ auf dem ORF-KIDS-Programm.

Zusätzlich bieten kids.ORF.at und die ORF-KIDS-App on demand und im Stream noch vieles, vieles mehr – von „ZIB Zack Mini“ mit den aktuellsten Nachrichten über „Yoga Kids“, „Sport ABC“, „OHA! Das will ich wissen“ und „Die Gartenpiraten“ bis zu „1000 Tricks“, „Helmi-Kinder-Verkehrs-Club“, „Tolle Tiere“, „Servus Kasperl“ und vielen weiteren beliebten Formaten von ORF KIDS. Serienweise Unterhaltung gibt es u. a. mit „Theodosia“ „Kiwi, King Julien“, „Die Schlümpfe“ und tollen Kinohits zum Wiedersehen.

Erstes Semifinale bei „Die Superklasse“ am 15. November ab 8.35 Uhr mit Oberösterreich, Steiermark und Salzburg

„Die Superklasse“ startet in die Semifinalrunden – im ersten von insgesamt drei Vorfinalrunden treten die Siegerklassen aus Oberösterreich, der Steiermark und Salzburg gegeneinander an und spielen um den Einzug ins große Finale. Mit dabei sind die vierten Klassen der VS Seewalchen am Attersee (Team Blau), VS Weinitzen-Niederschöckl (Team Gelb) und Praxisvolksschule Salzburg (Team Weiß).

Es bilden wieder fünf Kinder die Hauptgruppe, die die Spiele meistern. Die Klassenkameradinnen und -kameraden feuern gemeinsam mit den Lehrerinnen im Hintergrund ihre Mitschüler:innen lautstark an. Dabei dürfen sie auch kreativ sein. Die Schüler:innen müssen sich in den Spielen „Stufenjäger“, „Kluge Köpfe“, „Maßarbeit XXL“, „Turmwerk“ und „Wackelwurf“ ins Zeug legen, um in die Finalrunde aufzusteigen. Dabei heißt es alles geben, bis zum Schluss, denn der Punktestand kann sich jederzeit drehen. „Die Superklasse“ ist ab 8.35 Uhr im Stream und on demand via kids.ORF.at und in der ORF-KIDS-App abrufbar. Ab 22. November treten die Vorrundensieger aus Kärnten, Vorarlberg und Tirol im zweiten Semifinale gegeneinander an.

Bücherschwerpunkt auf ORF KIDS und in der ORF-KIDS-App anlässlich der Buch Wien

Passend zur Buch Wien, die vom 12. bis 16. November über die Bühne geht, ist auch ORF KIDS in Leselaune. Alles rund ums Buch gibt es als Schwerpunkt auf ORF KIDS und in der ORF-KIDS-App zu finden – u. a. sind die Folge „Checkbox“ oder „Was geht?“ zum Thema Bücher unter kids.ORF.at on demand abrufbar.

Ein besonderes, von ORF KIDS eigens produziertes Kultur-Highlight gibt es am 16. November im Rahmen des ORF-KIDS-Bücherschwerpunkts. Gemeinsam mit Marc Bruckner, Nicolai Gruninger und Elisabeth Pöcksteiner von GLANZ.STÜCKE hat die ORF-KIDS-Redaktion ein „Bilderbuchkino“ gestaltet. Mit viel Musik bringen sie das Buch „Gig Gürtelmull machts anders“ von Nicole Pirker und Clara Frühwirth (Vermes Verlag) stimmungsvoll auf die Bühne.

Die ORF-KIDS-App bietet außerdem ab 10. November exklusive „MINI Spezial“-Ausgaben rund um das Thema Buch mit Antworten auf die Frage: Wie wird ein Buch geschrieben, gedruckt und gebunden?