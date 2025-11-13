KO Hackl/KO Teufel zu NÖ Politikerbezügen: 2026 Nulllohnrunde für alle politischen Ebenen

St. Pölten (OTS) -

„Die Budgetsituation ist und bleibt in Zeiten einer Wirtschaftskrise für die öffentliche Hand angespannt. Aktuell wird im Land jeder Euro zweimal umgedreht, jede Ausgabe hinterfragt. Mit einer Nulllohnrunde für die gesamte Politik in Niederösterreich für das kommende Jahr wollen wir einen Beitrag leisten, den Spargedanken weiterzutragen“, betonen VPNÖ-Klubobmann Kurt Hackl und FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel unisono und kündigen an, für alle politischen Ebenen in Niederösterreich im Jahr 2026 eine Nulllohnrunde umzusetzen.

„Mit der Aufgabenreform stellen wir uns im Land einer strengen Prüfung, um die Landesverwaltung noch schneller, sparsamer und bürgernäher zu gestalten. Wir haben in der letzten Sitzung des NÖ Landtages mit dem Deregulierungsgesetz eine der größten Verwaltungsreformen der letzten Jahre beschlossen. Der Verzicht auf die Anpassung der Politikerbezüge ist deshalb ein logischer nächster Schritt, um den Sparwillen der Landespolitik zu unterstreichen“, so VPNÖ-Klubobmann Hackl.

„Politiker sind die Vertreter des Volkes. Unsere Aufgabe ist es, die Interessen der niederösterreichischen Bevölkerung bestmöglich umzusetzen. Das heißt auch, bei sich selbst anzusetzen und ein klares Signal zu geben. In einem nächsten Schritt wird es unsere Aufgabe sein, den Niederösterreichern wieder wirtschaftliche Perspektiven zu ermöglichen. Günstige Energie, gute Arbeitsplätze und ein leistbares Leben sind Ziele, die wir nur mit einer Zukunftsidee Niederösterreich umsetzen können. Wir arbeiten aus Stolz für unser Land und unsere Leute“, so FPÖ-Klubobmann Teufel.