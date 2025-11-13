„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Große Mehrheit für Rücktritt Mahrer

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:45 Uhr bei ATV und auf Österreichs SuperStreamer JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 10. bis 13. November 2025 in einer Online-Befragung wissen, ob Harald Mahrer als Wirtschaftskammer-Präsident zurücktreten soll. Die Frage lautete: „Im Zusammenhang mit den jüngsten Diskussionen über Gehaltserhöhungen in der Wirtschaftskammer Österreich wird über die Rolle von Präsident Harald Mahrer diskutiert. Soll Harald Mahrer als Präsident der Wirtschaftskammer zurücktreten oder soll er im Amt bleiben?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt: 56 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass Harald Mahrer von seinem Posten als Wirtschaftskammer-Präsident zurücktreten soll. 7 Prozent meinen, dass er im Amt bleiben soll, 32 Prozent sind unentschlossen und 5 Prozent machen keine Angabe. 70 Prozent der FPÖ-, 58 Prozent der SPÖ-, 55 Prozent der ÖVP-, 54 Prozent der NEOS- und 50 Prozent der Grün-Wähler:innen sind für einen Rücktritt von Harald Mahrer. 19 Prozent der ÖVP- und 15 Prozent der NEOS-Wähler:innen wollen, dass er im Amt bleibt. Bei den anderen Parteien bewegt sich dieser Wert im einstelligen Bereich.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Da gibt es nicht mehr wirklich viel zu interpretieren. Nicht einmal in der ÖVP-Wählerschaft gibt es eine namhafte Unterstützung. Auffallend ist, dass ein Drittel unentschlossen ist bzw. Mahrer nicht kennt. Aber das haben wir auch bei Wöginger gehabt. Diesen haben trotz der breiten medialen Berichterstattung 28 Prozent nicht gekannt.“



