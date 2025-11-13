AVISO: Eröffnung der Polizeiinspektion Oed

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, Landtagsabgeordneter Lukas Michlmayr, Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer und Landespolizeidirektor Franz Popp werden am 15. November 2025 die Polizeiinspektion Oed feierlich eröffnen.

Wann: 15. November 2025, 10:30 Uhr

Ort: Sturmsaal der Marktgemeinde Oed-Oehling, Marktstraße 19, 3312 Oed

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesen Terminen herzlich eingeladen.

