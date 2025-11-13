  • 13.11.2025, 14:02:08
  • /
  • OTS0154

GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE

Erster Teaser für neuen Film von Gore Verbinski veröffentlicht (FOTO)

Sam Rockwell als "Mann aus der Zukunft" in GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/12946 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
München (OTS) - 

Abgedreht, dystopisch und mit ordentlich Satire: Constantin Film hat heute den ersten Teaser Trailer zu GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE veröffentlicht. Im neuen Film von Star-Regisseur Gore Verbinski ("Fluch der Karibik"-Reihe, "The Ring" und "Rango") betritt ein "Mann aus der Zukunft" (Sam Rockwell) ein Diner in Los Angeles. Dort muss er aus den anwesenden Gästen genau die richtige Kombination (Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple) rekrutieren, um in einer nächtlichen Mission die Welt zu retten.

Constantin Film bringt GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE 2026 in die Kinos.

Die ersten Einblicke in den Film gibt es hier: https://youtu.be/4shJ29MBHYc

Zu den Darsteller*innen gehören der Academy Award®-, BAFTA®- und Golden Globe®-Gewinner Sam Rockwell ("Argylle", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Jojo Rabbit", "Vice - Der zweite Mann"), Haley Lu Richardson ("The White Lotus", "Drei Schritte zu Dir", "Columbus"), Michael Peña ("Der Griff nach den Sternen", "Der Marsianer - Rettet Mark Watney", "American Hustle", "End of Watch"), die Emmy®-nominierte Zazie Beetz (demnächst "Joker: Folie à Deux", "Joker", "Atlanta") und die BAFTA®-Preisträgerin und Golden Globe®-Nominierte Juno Temple ("Fargo", "Ted Lasso", "The Offer", "Abbitte").

GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE ist eine Produktion der Constantin Film mit Blind Wink Productions und 3 Arts Entertainment. Regie führt Gore Verbinski, das Drehbuch stammt von Matthew Robinson. Produzent*innen sind Robert Kulzer, Denise Chamain, Erwin Stoff und Oly Obst. Executive Producer sind Oliver Berben, Michael Rothstein, Sam Hall, George Para und Matthew Robinson. Den Weltvertrieb übernimmt north.five.six.

Erstes Pressematerial steht zum Download bereit unter: https://presse.constantin.film/

Rückfragen & Kontakt

Für Rückfragen:

Constantin Film
Presse
Telefon: 089 44 44 600
E-Mail: presse@constantin.film

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright