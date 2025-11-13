FPÖ-Keyl: „Kein Platz für Minarette in Niederösterreich“

Sankt Pölten (OTS) -

„In Niederösterreich wird kein Minarett das heimische Orts- und Landschaftsbild verschandeln und kein Muezzin fünf Mal am Tag unsere Landsleute erschrecken“, begrüßt FPÖ Niederösterreich Bauordnungssprecher LAbg. Hubert Keyl die Novelle zum Schutz des Ortsbildes (§ 56, Anm.).

Zudem werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für Bauen und Sanieren vereinfacht. „Das NÖ Sanierungsvereinfachungsgesetz hat das Ziel, die Sanierung bestehender Bausubstanz zu erleichtern und dadurch leistbares, ressourcenschonendes Bauen in NÖ zu fördern“, erklärt LAbg. Hubert Keyl und unterstreicht abschließend, dass dank der FPÖ Niederösterreich überbordende Bürokratie stark eingedämmt wird: „Gold Plating wird ein Riegel vorgeschoben!“