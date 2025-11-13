  • 13.11.2025, 13:51:33
  • /
  • OTS0148

FPÖ-Keyl: „Kein Platz für Minarette in Niederösterreich“

Bauordnungs-Novelle macht Bauen und Sanieren leistbarer und einfacher

Sankt Pölten (OTS) - 

„In Niederösterreich wird kein Minarett das heimische Orts- und Landschaftsbild verschandeln und kein Muezzin fünf Mal am Tag unsere Landsleute erschrecken“, begrüßt FPÖ Niederösterreich Bauordnungssprecher LAbg. Hubert Keyl die Novelle zum Schutz des Ortsbildes (§ 56, Anm.).

Zudem werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für Bauen und Sanieren vereinfacht. „Das NÖ Sanierungsvereinfachungsgesetz hat das Ziel, die Sanierung bestehender Bausubstanz zu erleichtern und dadurch leistbares, ressourcenschonendes Bauen in NÖ zu fördern“, erklärt LAbg. Hubert Keyl und unterstreicht abschließend, dass dank der FPÖ Niederösterreich überbordende Bürokratie stark eingedämmt wird: „Gold Plating wird ein Riegel vorgeschoben!“

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright