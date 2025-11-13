Schallmeiner/Grüne: Kostenfreie HPV-Impfung bis 30 weiter ermöglichen – Gesundheitsschutz darf keine Altersgrenze kennen

Wien (OTS) -

Angesichts des bevorstehenden Endes für die kostenfreie HPV-Impfung für die Altersgruppe der 21- bis 30jährigen appelliert Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen, erneut an die Bundesregierung, das bestehende Gratis-Impfangebot auch über den 30.06.2026 hinaus aufrechtzuerhalten. Derzeit gilt: Wer bis Jahresende 2025 die erste Teilimpfung erhält, kann die zweite Dosis im kommenden Jahr noch kostenlos beziehen. Danach läuft die Möglichkeit für die Altersgruppe der 21- bis 30-Jährigen aus. Ein Rückschritt im öffentlichen Gesundheitsschutz, wie Schallmeiner warnt.

„Gerade bei den 21- bis 30-Jährigen haben wir noch deutlich Luft nach oben, was die Durchimpfungsrate angeht. Diese Altersgruppe wurde lange nicht ausreichend erreicht – jetzt, wo das Angebot endlich zu wirken beginnt, ist nicht der Moment, es wieder zu beenden“, betont Schallmeiner. „Statt die Maßnahme auslaufen zu lassen, sollten wir sie absichern und über den 30.06.2026 hinaus verlängern.“

Neben der Verlängerung des Programms fordert Schallmeiner verstärkte Information und Bewusstseinsbildung. „Viele junge Erwachsene wissen gar nicht, dass die HPV-Impfung aktuell noch gratis angeboten wird oder dass sie auch nach Beginn der sexuellen Aktivität einen wichtigen Schutz bietet. Hier braucht es zielgerichtete Kommunikation in Medien, Bildungseinrichtungen und vor allem über Social Media.“

Besonders wichtig ist Schallmeiner die Einbindung junger Männer in die Präventionsstrategie: „Noch immer gibt es den Irrtum, die HPV-Impfung sei eine reine ,Frauenimpfung‘. Dabei schützt sie nicht nur vor Gebärmutterhalskrebs, sondern auch vor Genitalwarzen und Tumoren im Mund-, Rachen- und Analbereich – Erkrankungen, die auch Männer betreffen.“

Schallmeiner verweist zudem auf den volkswirtschaftlichen Nutzen der HPV-Impfung. „Jede verhinderte Krebserkrankung bedeutet weniger Leid für Betroffene und zugleich enorme Entlastung für das Gesundheitssystem. Kostenlose Prävention ist immer günstiger als teure Therapie“, sagt Schallmeiner und hält abschließend mit Blick auf die bevorstehenden Budgetverhandlungen und die Verantwortung der Bundesregierung fest: „Die HPV-Impfung ist eine Erfolgsgeschichte der modernen Medizin. Es wäre kurzsichtig, jungen Erwachsenen dieses Angebot wieder zu nehmen. Gesundheitsschutz darf keine Altersgrenze kennen.“