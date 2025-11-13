  • 13.11.2025, 12:43:03
  • /
  • OTS0117

Grüne/Götze: EU unterstützt unfairen Wettbewerb statt gutes Lieferkettengesetz

Ein Lieferkettengesetz ohne klare Pflichten ist ein Gesetz ohne Wirkung

Wien (OTS) - 

Das Europäische Parlament hat heute über das EU-Lieferkettengesetz abgestimmt und dabei zentrale Elemente des ursprünglichen Vorschlags massiv ausgehöhlt.

„Das Lieferkettengesetz sollte ein Meilenstein für Verantwortung und Nachhaltigkeit in der europäischen Wirtschaft werden. Es geht um klare, faire und nachhaltige Rahmenbedingungen, um damit Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltzerstörung zu bekämpfen. Der heutige Beschluss torpediert dieses Ziel. Es ist unverantwortlich, dass die Konservativen hier gemeinsame Sache mit den Rechten machen“, sagt Elisabeth Götze, Wirtschaftssprecherin der Grünen.

Durch die von konservativen und rechten Kräften gemeinsam durchgesetzten Änderungen wird der Anwendungsbereich drastisch eingeschränkt: Nur noch wenige, große Unternehmen sind überhaupt betroffen. Wichtige Verpflichtungen wie verbindliche Klimatransitionspläne und die zivilrechtliche Haftung für Umweltverschmutzung und Menschenrechtsverletzungen wurden gestrichen.

„Wir haben uns für die Unterstützung der Unternehmen und vereinfachte Berichtspflichten eingesetzt. Was jetzt vorliegt, ist hingegen verfehlte Wirtschaftspolitik und ein großer Rückschritt für den Schutz von Menschenrechten und Umwelt“, kritisiert Götze und meint: „Unternehmen, die sich auf die nachhaltige Transformation vorbereitet haben, werden jetzt bestraft. Wer sich hingegen bisher weggeduckt hat, profitiert. So schafft man keine Rechtssicherheit, sondern Unsicherheit und Wettbewerbsverzerrung.“

Die Grünen lehnen diese Kehrtwende entschieden ab. „Ein Lieferkettengesetz ohne klare Pflichten ist ein Gesetz ohne Wirkung. Ein gutes Lieferkettengesetz schützt heimische Betriebe durch faire Wettbewerbsbedingungen. Und es bedeutet Schutz für Klima, Umwelt und die Menschen, die tagtäglich unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten müssen“, hält Götze fest.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright