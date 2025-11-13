City-Branding für Steyr: kest positioniert traditionsreiche Stadt neu

Linz (OTS) -

Die Stadt Steyr, eine der ältesten Städte Österreich vertraut bei der Entwicklung ihrer neuen Markenstrategie auf die Kreativagentur kest aus Linz. In Zusammenarbeit mit der Steyrer Agentur Atteneder, entwickelt kest das City-Branding und gestaltet den künftigen Markenauftritt der Stadt in den kommenden Monaten neu. Ziel ist es, die Identität der Stadt klar zu positionieren und Steyr langfristig als attraktiven Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort zu stärken.