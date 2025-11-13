- 13.11.2025, 12:36:36
- OTS0113
City-Branding für Steyr: kest positioniert traditionsreiche Stadt neu
Die Stadt Steyr, eine der ältesten Städte Österreich vertraut bei der Entwicklung ihrer neuen Markenstrategie auf die Kreativagentur kest aus Linz. In Zusammenarbeit mit der Steyrer Agentur Atteneder, entwickelt kest das City-Branding und gestaltet den künftigen Markenauftritt der Stadt in den kommenden Monaten neu. Ziel ist es, die Identität der Stadt klar zu positionieren und Steyr langfristig als attraktiven Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort zu stärken.
Es ist eine spannende Herausforderung, eine Stadt wie Steyr neu zu positionieren und ihre Geschichte zukunftsfähig weiterzudenken. Unser Ziel ist es, einen Markenauftritt zu entwickeln, der die Identität Steyrs authentisch widerspiegelt als auch Menschen anzieht, die hier leben, arbeiten oder die Stadt besuchen möchten", so Walter Stromberger und Christoph Kerschner, Geschäftsführer von kest. Ab Frühjahr 2026 werden die Umsetzungen sichtbar. Aktuell laufen die Vorbereitungen und Konzeptarbeiten. Weitere Informationen und Bilder finden Sie hier.
Rückfragen & Kontakt
Impuls Kommunikation GmbH
Madeleine Brosch, BA
Telefon: +43 676 6113042
E-Mail: madeleine@impulskommunikation.at
