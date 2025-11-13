Beats, Bars und Begegnungen

Millstätter See, Bad Kleinkirchheim, Nockberge (OTS) -

Der Winter 2025/26 zeigt sich in der Region Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge vielseitig: Neue Formate wie Nock Beats, After Ski und Barhopping setzen frische Akzente zwischen See und Berg.

Nock Beats: All you can beat

Wenn die Sonne das Skigebiet in ein glitzerndes Kleid hüllt, verwandelt sich Bad Kleinkirchheim in ein Zentrum winterlicher Lebensfreude. Die Eventreihe „Nock Beats – All You Can Beat“ bringt ab 27. Dezember 2025 House-, Techno- und Electro-Sounds mitten ins Skigebiet. Bei 16 Events im Winter sorgen internationale DJs und Live-Acts wie DER SPIEGELMANN, DJ SONIC SNARES, EMELY MYLES (Finalistin bei The Voice of Germany), MIA NOVA u. v. m. für energiegeladene Stimmung. Ab Mitte März geht Nock Beats in die zweite Runde: Sonne, Sound und Kulinarik verschmelzen dann auf den Kirchheimer Hütten zu einem genussvollen Frühlingserwachen im Schnee. Alle Termine im Überblick .

NEU Après Ski: “Bar Kleinkirchheim” & After Ski am neuen Dorfplatz

Wenn die Pisten ruhen, kommen Nachtschwärmer auf ihre Kosten – das Barhopping Bad Kleinkirchheim lädt die ganze Saison über dazu ein, von Bar zu Bar zu ziehen, neue Lieblingsplätze zu entdecken und mit der „Bar-zu-Bar Card“ attraktive Preise zu gewinnen. Hotels zeigen dabei ihre Hotelbars von der schönsten Seite. Das neue After Ski am Dorfplatz (2. Jänner – 27. März 2026, immer freitags) lädt zum entspannten Ausklang ein – mit Feuerstellen, Musik und regionalen Schmankerln im winterlichen Lounge-Ambiente.

NEU: Die Kunst des Fischräucherns

In Millstatt am See öffnet die Villa Postillion ihre Räucherkammern: Chef Peter Sichrowsky, Ururenkel des letzten K.u.K.-Hoffischers, führt Gäste gemeinsam mit Küchenchef Patrick in die Kunst des Warm- und Kalträucherns ein – bis hin zur Verkostung frisch geräucherter Reinanken. Die Workshops finden von 14. November bis 19. Dezember 2025 einmal wöchentlich statt und sind ab 29 Euro pro Person buchbar. Hier mehr Infos .

Exklusive Momente auf und abseits der Piste

Frühmorgens auf unberührten Hängen unterwegs zu sein – das ermöglicht „Ski vor 9 mit Franz“ am 6. Jänner sowie 3. und 17. Februar 2026. Gemeinsam mit Olympiasieger Franz Klammer erleben Skifans die Kaiserburg noch vor Sonnenaufgang – inklusive Bergbrunch in der Klammerstub’n.

Ein weiteres Highlight folgt am 24. Jänner 2026: Beim „Wenn die Musi spielt“ Winter Open Air an der Kaiserburg Talstation wird Bad Kleinkirchheim zum Treffpunkt der Stars der volkstümlichen Musik und des Schlagers – ein Fixpunkt im Kärntner Winterkalender.

Beim Dreikönigsbaden in Seeboden wagen sich am 6. Jänner 2026 erneut zahlreiche Kaltwasser-Fans in die winterlichen Fluten des Millstätter Sees.

Schnee-Events mit Kultfaktor

Auf der Turracher Höhe stehen sportliche und originelle Bewerbe im Mittelpunkt. Am 24. Jänner 2026 fordert das „Game of SNOW“ Boarder und Freestyler heraus: Wer die meisten Tricks der Profis meistert, gewinnt Sachpreise – im Vordergrund steht der Spaß im Schnee.

Skurril und legendär wird es wieder am 11. April 2026 beim KILT-Skitag. Teams in karierten Röcken treten in Geschicklichkeit, Ausdauer und Teamgeist gegeneinander an, begleitet von einem Open-Air-Konzert der Band Die Lauser.

Tradition trifft Frauenpower auf der Hochrindl

Am 21. Februar 2026 heißt es Ladies only: Beim Lady’s Day genießen Skifahrerinnen den ganzen Tag vergünstigte Tickets, Drinks und kleine Überraschungen in den Hütten.

Retro-Fans sollten sich den Nostalgieskitag am 7. März 2026 vormerken – wer im Seinerzeit-Outfit auf die Piste geht, fährt gratis.

Diese und weitere Termine und Details finden sich im aktuellen Eventkalender der Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge unter www.seeundberg.at/events.